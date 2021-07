Equipos de la NFL con Covid perderán sus partidos

La NFL ha informado a sus 32 franquicias que los brotes de Covid-19 entre jugadores no vacunados podrían resultar en pérdidas de partidos.

Según NFL Network, la Liga envió un memorando a los clubes explicando que no se reprogramarán para la nueva temporada de 18 semanas debido a un brote de coronavirus entre jugadores no vacunados y, en cambio, los equipos recibirán pérdida de juego.

Los jugadores de ambos equipos no recibirán el pago del día del partido por el enfrentamiento perdido, y el equipo responsable de la cancelación cubrirá las pérdidas financieras, además de estar sujeto a posibles medidas disciplinarias de la oficina del comisionado Roger Goodell.

En 2020, la NFL reprogramó numerosos juegos debido a brotes de Covid-19, pero ninguno fue cancelado durante el calendario de 17 semanas.

"Si un juego se cancela / pospone porque un club no puede jugar debido a un pico de Covid entre sus jugadores / personal no vacunados o como resultado de ellos, entonces la carga de la cancelación o el retraso recaerá sobre el club que experimenta la infección por Covid".

"Buscaremos minimizar la carga sobre el club o clubes oponentes. Si un club no puede jugar debido a un pico de Covid en los individuos vacunados, intentaremos minimizar la carga competitiva y económica en ambos equipos participantes".