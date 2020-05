Equipos de la nueva liga de Expansión podrían ascender, dice Enrique Bonilla

En la Liga MX han reculado respecto a la desaparición del ascenso... Enrique Bonilla, presidente del organismo, aseguró que en los trabajos que han hecho en las distintas mesas de trabajo se definió que los equipos de la nueva liga, la de Expansión, tendrán la oportunidad de ascender a partir de la temporada 2021-22, siempre y cuando por lo menos cuatro instituciones cumplan con los requisitos para hacerlo.

"Si se les da apoyo económico, si se les da el tiempo y con un control económico, y todos ponemos de nuestra parte, mientras más rápido todos cumplamos con nuestras obligaciones, más rápido podemos obtener el beneficio del ascenso", comentó en entrevista con "La Octava Sports".

El directivo señaló que para el curso 2020-21 ningún equipo logró la certificación, e insistió en que tendrán que trabajar para que al menos cuatro de estas instituciones lo consigan y entonces se pueda abrir el panorama. Lo único que está cerrado por seis años, es el descenso, eso no cambia.

Añadió que la ayuda de 20 millones de pesos por equipo que se prometió para los equipos del extinto Ascenso MX se hará en entregas mensuales de dos millones de pesos.

Sí hay fianza del Veracruz. El presidente de la Liga MX aclaró que los abogados designados al caso de los adeudos a jugadores del Veracruz trabajan con la afianzadora para resolver el asunto, aunque dijo, no es algo rápido de hacer. Bonilla señaló como falsas las versiones de que no existía tal fianza y que así se había dejado jugar a los Tiburones Rojos de Fidel Kuri: "Existe una fianza y es por 10 millones de dólares, porque se cambió el monto en una Asamblea. Existe esa fianza y en el caso de Veracruz se contrató a un especialista en cobranza de fianza y está en proceso. Estaba vigente cuando se solicitó el cobro de la misma y cuando se tenga resultado se puede dar más información".