Equipos de NBA se alistan para pelear un sitio en playoffs

Kevin Durant se mudó a Phoenix. Russell Westbrook cambió de equipo pero se quedó en Los Ángeles. Kevin Love siguió los pasos que alguna vez le funcionaron bien a LeBron James, llevando su talento de Cleveland a Miami.

Y hablando de James, asegura que está por jugar algunos de los partidos más importantes de su carrera.

El receso por el Juego de Estrellas termina este jueves. ¡Qué comiencen los fuegos artificiales en la pelea por los playoffs!

"No es el inicio de una nueva temporada", aseguró el base de Miami Tyler Herro. "Pero creo que ahora es cuando los muchachos elevan su nivel de juego".

Boston, Milwaukee, Filadelfia, Denver, Cleveland y Memphis muy probablemente seguirán adelante y deberían hacer ya sus planes para los playoffs. Houston, Charlotte, San Antonio y Detroit pueden comenzar a planear sus vacaciones en abril.

Ello deja a 20 equipos con 10 lugares disponibles en postemporada. Sacramento está en posición de terminar con la sequía más larga en la historia de la NBA, 16 años y contando, y Cleveland va camino a los playoffs sin que LeBron esté en sus files por primera vez desde 1998.

Los Cavaliers están cinco juegos detrás de Boston, a 4 1/2 de Milwaukee y dos detrás de Filadelfia en el Este. El resto de la carrera podría ser accidentado: Orlando, en la 13ra posición, solo está a cuatro juegos de aspirar al minitorneo de repechaje.

En el Oeste hay un desastre.

"El Oeste está cargado ahora", aseguró el alero de los Clippers Marcus Morris Sr. "No sé qué vaya a pasar".

Así está la cosa: Durant se fue a Phoenix, que lucía vulnerable pero no lo sería más.

Denver tiene ventaja de cinco juegos delante de Memphis por la cima del Oeste y ocho sobre el tercer lugar, Sacramento.

Pero comenzando con los Kings, hay 11 equipos en la tabla de posiciones separados únicamente por seis juegos: Sacramento, los Clippers de Los Ángeles (que recién obtuvieron a Westbrook, después de que Utah lo recibió en un canje con los Lakers pero se desprendieron de él), Phoenix, Dallas (ahora con Kyrie Irving acompañando a Luka Doncic), Nueva Orleans, Minnesota, Golden State, Oklahoma City, Utah, Portland y los Lakers.

Las posiciones podrían variar cada noche en el Oeste.

Y James, que recientemente superó a Kareem Abdul-Jabbar como el mejor anotador en la historia de la NBA, afirma que los 23 juegos que le quedan a los Lakers tienen un increíble significado.

No participó en los playoffs el año pasado y no se imagina haciéndolo otra vez.

"No me quiero ver fuera de la postemporada por segundo año consecutivo, simplemente no es parte de mi ADN", resaltó.