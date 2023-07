Erick Gutiérrez firma con el Rebaño Sagrado

México.- Unas horas antes de su debut, el Guadalajara oficializó a su refuerzo estrella para el Apertura 2023: el volante Erick Gutiérrez, quien proviene del PSV Eindhoven de Países Bajos.

“Los que me conocen, saben lo importante que es esto para mí”, aseguró el canterano del Pachuca, quien firmó el contrato que lo une a las Chivas en presencia de Amaury Vergara y Fernando Hierro, propietario y director deportivo de la institución, respectivamente.

“En varias entrevistas ya he dicho que Chivas era un equipo en el que me gustaría jugar, porque son todos mexicanos y es algo que es importante, además del amor de todos los aficionados”, añadió. “Hace un mes que se habla de mi llegada y me hacen sentir el cariño... Eso es importante para mí”.

Guti llega al Guadalajara en compra definitiva y afirma que lo hace con mucha ilusión, pese a que tenía opciones de mantenerse en el viejo continente.

“Desde el primer acercamiento, la opción de Chivas fue siempre primero”, dijo. “Tuve opciones en Europa y también aquí en México, pero en mi cabeza siempre estuvo Chivas”.

Donde volverá a jugar al lado de su gran amigo Víctor Guzmán, quien fue clave para que se diera el fichaje.

“En la temporada, seguí mucho a Chivas por Víctor Guzmán, quien es un gran amigo. Los veía siempre, me desvelaba a las 3 o 4 de la mañana, por el cambio de horario”, relató. “Es como la ley de la atracción y hoy estoy aquí, muy contento”.

La noche de este lunes, las Chivas debutan en León.