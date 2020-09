Es importante reactivar a la Selección Mexicana: "Memo" Ochoa

La primera convocatoria de Gerardo Martino en la era Covid-19 salió a la luz. El entrenador del Combinado Nacional enlistó a 26 futbolistas, todos de la Liga MX, para una pequeña concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y enfrentar a Costa Rica el 30 de septiembre.

"Es importante reactivar a la Selección Mexicana. No es fácil, con este tema tan complicado como el coronavirus, ya que los clubes velan por la salud y lo deportivo, para que asegurar que puedan ir y regresar bien, sin positivos y, a los países que vamos, que no se lleve el virus", comentó Guillermo Ochoa, arquero titular del Tata.

Martino ya tenía una convocatoria para la fecha FIFA de marzo, cancelada por el brote de la pandemia. El argentino acomodaba sus piezas para el arranque de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2022, que fueron pospuestas y rediseñadas ante el Covid-19.

El timonel no ha podido reunirse con sus pupilos desde el año pasado, por lo que le urge juntarse con los nacionales, a pesar de que ha tenido sesiones vía Zoom con sus inamovibles. Por fin, en los próximos días, el Tata podrá verlos en persona y, más importante, sobre la cancha.?"Qué bueno que se dé la convocatoria de la Selección Mexicana. Creo que el proceso con el Tata ha sido bastante bueno, muy positivo", añadió Ochoa. "Se viene un microciclo, en el cual habrá gente que quiera sumarse al proyecto y a una base que ya tiene el Tata. El trabajo hecho antes no se va a olvidar, él sabe la gente con la que cuenta y cómo responden los jugadores en los torneos oficiales y amistosos, entonces, ojalá, se dé este microciclo y, después, los partidos".

Paco Memo tendrá compañía y "competencia" en el arco durante los entrenamientos de Martino, con los llamados de Hugo González, Jonathan Rodríguez y Alfredo Talavera, quien recibió su primer contacto por parte del argentino gracias a su buen momento con los Pumas.