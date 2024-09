Es momento de transformar la Liga femenil

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariana Gutiérrez, presidenta ejecutiva de la Liga MX Femenil, destacó la estructura del modelo de competencia del futbol y la necesidad de llevar la liga a un nuevo nivel.

“No hemos visto todo lo que queremos; llegó el momento de llevar esta liga a otro nivel”; señaló que el verdadero reto es definir el rumbo que desean seguir para diferenciarse.

Reconoció que dependen en gran medida de la Liga MX en cuanto a infraestructura y financiamiento. “Yo diría que los clubes han invertido al futbol femenil, y si no lo hubiéramos hecho así, no sé cuánto tiempo nos hubiera costado llegar a esto. Debemos entender que la responsabilidad no sólo es de los clubes, sino de varios frentes”, comentó.

Mariana Gutiérrez afirmó que la inclusión de todos los clubes es fundamental para el crecimiento del proyecto. “El tema ahora es qué oportunidad de negocio queremos. Y ahora ya podemos llevar a los equipos a cuestionar si les interesa o no”, señaló, destacando que se permite a equipos atraer inversión externa para fortalecer su equipo femenil.

En cuanto a la posibilidad de que la Liga MX Femenil se vuelva independiente, Gutiérrez es clara: “Centralizando las estrategias de femenil, y creando los propios ingresos, ya podemos decirle a Necaxa si quiere o no seguir, pero ya se exploró el mercado”, explicó, en referencia a la flexibilidad que buscan para atraer inversión y fortalecer a los equipos.

La Presidenta de la Liga Femenil no duda en asegurar que el futbol femenil tiene potencial como negocio: “Yo creo que sí, pongo las manos en el fuego. Tienen clara la visión y esa enorme área de crecimiento”. Sin embargo, reconoce que el desafío es grande, especialmente en cuanto a los sueldos de las jugadoras, que aún están muy lejos de los que perciben los hombres”.