Es oficial: Keylor Navas, un año más con Pumas

Los Pumas continúan su preparación para enfrentar al América en una nueva edición del Clásico Capitalino.

Este sábado 20 de marzo, el equipo universitario recibirá a las Águilas en el estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026.

En un partido que será sumamente importante para la institución auriazul, los dirigidos por Efraín Juárez tratarán de sumar los tres puntos para dar un golpe de autoridad sobre la mesa y demostrar que son candidatos a pelear por el título del futbol mexicano.

Mientras se juega encuentro en CU, Keylor Navas se ha robado los reflectores a lo largo de los últimos días.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El histórico portero costarricense tiene los ojos puestos encima por el tema de la renovación de su contrato con los Pumas.

En más de una ocasión, el ex del Real Madrid había declarado que tenía la intención de quedarse en el Club Universidad Nacional, pero que todavía no había recibido ninguna propuesta por parte de la directiva.

Por tal motivo, los rumores sobre su posible salida aumentaban cada vez, sobre todo, porque tenía ofertas para jugar en la Major League Soccer (MLS).

Sin embargo, después de que se dieran las conversaciones formales entre la cúpula auriazul y el entorno del arquero tico, es, prácticamente, un hecho la renovación de su contrato.

Keylor Navas se mantendrá, al menos un año más, resguardando la portería de los Pumas, es decir, seguirá en La Cantera por los próximos dos torneos.

Cabe resaltar que Efraín Juárez fue clave para que el histórico cancerbero aceptara la extensión de su vínculo contractual con el conjunto auriazul.

En espera de que se haga oficial, el exfutbolista madridista ya estampó su firma en el nuevo contrato con el Club Universidad Nacional.

Al interior del seno universitario, la noticia se da en la previa de encarar un partido tan importante contra el América en casa.

Por tal motivo, se espera que Keylor Navas tenga un espectacular recibimiento en el Clásico Capitalino, este sábado en el Olímpico Universitario.

El duelo entre los auriazules y los azulcremas comenzará en punto de las 21:10 horas.