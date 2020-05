Es una pena que se haya suspendido el Clausura 2020: "Nico" Ibáñez

El argentino Nicolás Ibáñez, delantero del Atlético de San Luis, reconoció que la cancelación del torneo Clausura 2020 -debido a la pandemia de coronavirus-, fue la mejor decisión.

"Es una pena que se haya suspendido, entendemos que es la mejor decisión para cuidarnos, a esperar, el martes nos harán pruebas de Covid-19, después se verá el tema de la liga y el siguiente torneo. Físicamente estoy bien, la hemos llevado bien. (A la afición) le digo que tengan mucha paciencia, pronto terminará y nos volveremos a ver", expresó el atacante en una videoconferencia.

Respecto a los casos positivos de Covid-19 en el futbol mexicano, luego de que Santos Laguna confirmó contagios en su plantilla, Ibáñez dijo que "no sé mucho del tema, solo que dieron positivo, pienso que a veces se subestima el virus. No sé si todos no ven las noticias, la cantidad de noticias que son para tomar conciencia y ser responsables porque se está muriendo mucha gente. Todos estamos expuestos, deportistas, médicos, hay que cuidarnos entre todos".

Sobre su continuidad con el equipo potosino, al tener contrato con el Atlético de Madrid, Nico espera noticias en los próximos días.

"El préstamo con San Luis se me termina el 30 de junio, así que todavía no sé nada aún, es muy pronto, creo que la próxima semana seguramente me harán llegar alguna noticia", agregó.

El Atlético de San Luis se quedó como decimotercero del Clausura 2020, con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. Por su parte, Ibáñez marcó cinco goles y disputó los 10 partidos, todos de titular.

"Queda una base grande de los que somos ahora, se hará pretemporada como todos los arranques, se preparará de la mejor manera, al regresar se trabajará más el tema de balón y cancha, porque hace mucho no tocamos el balón".

Finalmente, "Nico" opinó sobre la desaparición de la Liga de Ascenso MX, en la que militó por tres campañas.

"Es muy triste, porque muchos colegas se quedaron sin trabajo. A nosotros nos ha dado un montón, muy triste y ojalá se pueda resolver y pronto todos puedan competir", concluyó.