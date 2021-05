Escuchar a clubes y hablar no es estar detrás de la Superliga, justifica Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este viernes que "escuchar a clubes y hablar con ellos no significa que la FIFA estaba detrás de ningún proyecto de la Superliga", que es un proyecto "fuera de la estructura y va en contra de los Estatutos de la FIFA".



"Es mi responsabilidad hablar con grupos de interés del futbol, pero escuchar a ciertos clubes y hablar con ellos no significa que la FIFA estuviera detrás de ningún proyecto de Superliga. En enero firmé una declaración muy clara y no ha impedido que ciertos clubes avancen con este proyecto. En aquel momento la ruptura ya era algo inevitable y una ruptura nunca es algo positivo", afirmó.

Infantino volvió a mostrar su rechazo a la iniciativa que todavía respaldan el Real Madrid, el Barcelona y el Juventus italiano en el Congreso que la FIFA celebró este viernes y en la conferencia de prensa posterior al mismo, en la que dijo que durante su etapa en la UEFA "hubo proyectos que avanzaron más que este y siempre se encuentra una solución".

"Fui muy claro cuando me dirigí al Congreso de la UEFA. O uno está dentro o está fuera. Estamos preparados para defender el fútbol, pero hay que dejar espacio y margen para que los clubes puedan debatir esto. No vamos a matar el sueño de aquellos clubes que creen que pueden escalar y llegar al éxito, pero esta liga cerrada es algo completamente diferente y fuera de la estructura va en contra de los Estatutos de la FIFA", añadió.

Pese a esto Infantino consideró que en el fútbol actual existe un "desequilibrio" que genera descontento, y se mostró partidario de actuar "en defensa del bien común".

"En la FIFA tenemos que defender los intereses de todos. No cierro las puertas a ningún debate con nadie sobre nuevos formatos o competiciones. Me han elegido 200 miembros unánimemente para defender los intereses de todos. Estoy determinado más que nunca a encontrar mejores soluciones para todos y voy a seguir hablando con todos", insistió.

Preguntado por su opinión sobre el funcionamiento del VAR, Infantino opinó que "el problema no es el VAR, sino como se aplica", y que "no se puede echar la culpa al VAR si no está bien aplicado".

"Todavía estamos en una fase en la que tenemos que mejorar, ya se mejoró mucho. Estamos estudiando ahora las líneas dLl fuera de juego semiautomáticas para tener la decisión más rápida. Ña colaboración entre el arbitro y el VAR tiene que ser mejor. Quizá tenemos que pensar en tener también gente experta solamente en VAR que siga los partidos", señaló.

Tras opinar que con el VAR "el juego no solo es más justo sino también más limpio", Infantino también adelantó que desde la IFAB se hará "un esfuerzo de comunicación" respecto a las manos y su penalización.