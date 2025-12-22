logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASMADOS!

Fotogalería

¡ENTUSIASMADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

España se consolida como el mejor equipo masculino en el ranking FIFA 2025

España se posiciona en lo más alto del ranking FIFA 2025, destacando su desempeño deportivo.

Por AP

Diciembre 22, 2025 05:49 p.m.
A
España se consolida como el mejor equipo masculino en el ranking FIFA 2025

ZURICH (AP) — España terminará 2025 como el mejor equipo masculino en el ranking de la FIFA.

Hubo cambios limitados en el nuevo ranking publicado el lunes, ya que solo se contaron los partidos de la Copa Árabe después de que se publicaran las clasificaciones anteriores el 19 de noviembre.

Los diez primeros lugares permanecen sin cambios, con Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania y Croacia en ese orden detrás de España.

España ganó la clasificación del Grupo E para la Copa del Mundo y se enfrentará a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en el Grupo H en el torneo de 2026, que será coanfitrión por Estados Unidos, Canadá y México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La FIFA informó que Vietnam, que subió tres lugares hasta el puesto 107 en el ranking, registró el mayor avance.

El próximo ranking se publicará el 19 de enero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

España se consolida como el mejor equipo masculino en el ranking FIFA 2025
España se consolida como el mejor equipo masculino en el ranking FIFA 2025

España se consolida como el mejor equipo masculino en el ranking FIFA 2025

SLP

AP

España se posiciona en lo más alto del ranking FIFA 2025, destacando su desempeño deportivo.

Raúl Jiménez anota penalti récord en triunfo de Fulham sobre Nottingham Forest
Raúl Jiménez anota penalti récord en triunfo de Fulham sobre Nottingham Forest

Raúl Jiménez anota penalti récord en triunfo de Fulham sobre Nottingham Forest

SLP

AP

Raúl Jiménez se consolida como especialista en penaltis al anotar el gol que le dio la victoria a Fulham sobre Nottingham Forest

Kelce lidera votación al Pro Bowl
Kelce lidera votación al Pro Bowl

Kelce lidera votación al Pro Bowl

SLP

EFE

Pese a una temporada discreta, Travis Kelce volvió a liderar las votaciones al Pro Bowl, impulsado por su relación con Taylor Swift.

Jackie Chan lleva la antorcha olímpica por las ruinas de Pompeya
Jackie Chan lleva la antorcha olímpica por las ruinas de Pompeya

Jackie Chan lleva la antorcha olímpica por las ruinas de Pompeya

SLP

AP

El actor Jackie Chan participa en el relevo de los Juegos de Invierno Milán-Cortina en un escenario histórico.