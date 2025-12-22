España se consolida como el mejor equipo masculino en el ranking FIFA 2025
España se posiciona en lo más alto del ranking FIFA 2025, destacando su desempeño deportivo.
ZURICH (AP) — España terminará 2025 como el mejor equipo masculino en el ranking de la FIFA.
Hubo cambios limitados en el nuevo ranking publicado el lunes, ya que solo se contaron los partidos de la Copa Árabe después de que se publicaran las clasificaciones anteriores el 19 de noviembre.
Los diez primeros lugares permanecen sin cambios, con Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania y Croacia en ese orden detrás de España.
España ganó la clasificación del Grupo E para la Copa del Mundo y se enfrentará a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en el Grupo H en el torneo de 2026, que será coanfitrión por Estados Unidos, Canadá y México.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La FIFA informó que Vietnam, que subió tres lugares hasta el puesto 107 en el ranking, registró el mayor avance.
El próximo ranking se publicará el 19 de enero.
no te pierdas estas noticias
España se consolida como el mejor equipo masculino en el ranking FIFA 2025
AP
España se posiciona en lo más alto del ranking FIFA 2025, destacando su desempeño deportivo.
Raúl Jiménez anota penalti récord en triunfo de Fulham sobre Nottingham Forest
AP
Raúl Jiménez se consolida como especialista en penaltis al anotar el gol que le dio la victoria a Fulham sobre Nottingham Forest
Kelce lidera votación al Pro Bowl
EFE
Pese a una temporada discreta, Travis Kelce volvió a liderar las votaciones al Pro Bowl, impulsado por su relación con Taylor Swift.