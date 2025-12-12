logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

España sigue líder en el ranking FIFA

Por AP

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
España sigue líder en el ranking FIFA

ZURICH.- La campeona mundial España amplió el jueves su ventaja de puntos en la cima del ranking de la FIFA sobre su escolta Estados Unidos.

España acaba de revalidar su título de la Liga de Naciones de la UEFA tras la última actualización del ranking en agosto. Estados Unidos ganó cuatro de los cinco amistosos que disputó en ese tiempo.

La Roja venció a Alemania en la final de la Liga de Naciones la semana pasada. Las alemanas subieron dos lugares al tercer peldaño del ranking. La campeona europea Inglaterra se mantuvo en el cuarto y Suecia retrocedió dos puestos al quinto.

Brasil y Francia intercambiaron lugares para quedar sexto y séptimo, respectivamente. Japón se mantuvo en el octavo. Corea del Norte subió uno al noveno, desplazando Canadá, ahora décimo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ian Fray extiende contrato con Inter Miami hasta 2028-29
Ian Fray extiende contrato con Inter Miami hasta 2028-29

Ian Fray extiende contrato con Inter Miami hasta 2028-29

SLP

AP

El defensor Ian Fray renueva su contrato con el Inter Miami hasta la temporada 2028-29, tras destacada actuación en la MLS.

Javier "Chicharito" Hernández no seguirá en Chivas
Javier "Chicharito" Hernández no seguirá en Chivas

Javier "Chicharito" Hernández no seguirá en Chivas

SLP

AP

El delantero Javier Hernandez queda fuera de Chivas luego de polemicas en redes sociales

Estados Unidos impone sanciones a sobrinos de Nicolás Maduro
Estados Unidos impone sanciones a sobrinos de Nicolás Maduro

Estados Unidos impone sanciones a sobrinos de Nicolás Maduro

SLP

AP

Acciones de EEUU contra personas vinculadas al tráfico de drogas en Venezuela.

Fox Sports pierde a otra de sus estrellas previo al final de 2025
Fox Sports pierde a otra de sus estrellas previo al final de 2025

Fox Sports pierde a otra de sus estrellas previo al final de 2025

SLP

El Universal

El reconocido comunicador Rubén Rodríguez anuncia su salida de Fox Sports luego de una larga trayectoria en la empresa.