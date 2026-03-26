España y Perú jugarán en el Cuauhtémoc previo al Mundial

El ambiente mundialista ya se siente en México, uno de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo 2026, junto a Estados Unidos y Canadá.

Y previo al arranque del torneo más esperado por los aficionados, los poblanos tendrán una probadita de lo que será la máxima fiesta del futbol, debido a que el estadio Cuauhtémoc albergará el partido de preparación entre España y Perú.

¿Cuándo será el España vs Perú en Puebla?

Como ya se había adelantado previamente, España, una de las selecciones principales para quedarse el título de la FIFA, tendrá un duelo de carácter amistoso en la casa de La Franja ante los peruanos, donde los fanáticos podrán ver a figuras de la talla de Lamine Yamal, Pedri, Marc Cucurella, Dani Olmos, entre otros.

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Mediante un video que la selección ibérica publicó en sus redes sociales, anunció que será el próximo 8 de junio el encuentro entre el monarca europeo y el combinado sudamericano, días antes de que se dé el silbatazo inaugural en el estadio Banorte, con el choque entre México y Sudáfrica.

"Puebla, tierra de campeones... La prueba final, Perú contra España", fueron las palabras de Luis de la Fuente, entrenador de La Furia Roja.

España quedó ubicada en el Grupo H, que comparte con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Su debut en la competencia mundialista se llevará a cabo ante los africanos el 15 de junio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

En es mismo escenario, pero el día 21, hará los honores ante el combinado árabe, para finalmente cerrar con el partido más importante del sector frente a los charrúas, que también son candidatos para quedarse con el liderato del grupo. Por su parte, Perú no clasificó a la Copa del Mundo, pero será una gran prueba para foguearse de cara a su proceso rumbo al 2030.