Especial: "Chicharito" y el negocio de su vida con el Galaxy FC

Javier Hernández colapsa la información. Su fichaje con el Galaxy de Los Ángeles no sólo impacta en lo deportivo a toda la MLS, sino también en lo mercadológico, porque no se puede negar que el "Chicharito", ya en sus años de retiro, acaba de hacer el negocio de su vida. "No se puede decir que aunque ya no juegue en Europa, esto le quite poder de marca. Javier, seguramente va a generar muchas ganancias al equipo angelino y a él mismo.

"En tres años puede generar alrededor de 50 millones de dólares", menciona Luis Ramón Carazo, consultor y consejero de empresas y experto en negocios deportivos.

Todo dependerá, claro, "de lo que haga en el aspecto deportivo, en la cancha, pero la imagen del "Chicharito", por sí sola, ya genera ganancias. Fácilmente, el Galaxy, en un año, puede recuperar lo que invirtió en él".

Se habla de que el cuadro angelino desembolsó 10 millones de dólares por los servicios del atacante, y le pagará siete millones de sueldo anual, "que se pueden recuperar fácilmente con la venta de camisetas. Hagamos un ejercicio. Si el Galaxy vende un millón de camisetas de Javier, y de su costo [120 dólares], recupera 40..., al final la ganancia será de 40 millones. El negocio es redondo. Además se debe considerar la venta de insumos, abonos, en los que Javier, seguramente, lleva algún porcentaje, quienes lo representan son buenos en esos aspectos".

Los Ángeles es la segunda ciudad en el mundo con más mexicanos, aproximadamente 4.6 millones, más lo que se acumule en sus alrededores, un mercado que el Galaxy explotará. "Javier no sólo es un jugador, es un sentido de pertenencia, los paisanos lo ven como eso, y él, si da resultados, seguramente se volverá un ídolo deportivo, social y cultural.

No cabe duda, Javier "Chicharito" Hernández, "acaba de hacer el negocio de su vida", y eso que su carrera, podría decirse, va en picada.



* GALAXY

El éxito mercadológico dependerá del éxito deportivo.

10 Millones de dólares pagó el Galaxy al Sevilla por los servicios del mexicano Javier Hernández.

153 Goles ha marcado el "Chicharito" en los clubes en los que ha jugado desde 2006.



* LO QUE DEBE SUPERAR

Zlatan Ibrahimovic.

58 Partidos Jugó el sueco con el Galaxy de Los Ángeles entre 2018 y 2019.

53 Anotaciones logró el llamado León, con el club californiano, en dos torneos.

15 Asistencias aportó el exjugador del Barcelona en el cuadro de La Galaxia.

36 Años tenía Zlatan cuando llegó a la Major League Soccer.



* ROBADOS A LA LIGA MX

Lucas Cavallini. Después de brillar en el Puebla, el Vancouver pagó 4.9 mdd por el atacante.

Edison Flores. Monarcas Morelia decidió vender a su mejor delantero al DC United por 4.4 millones.

Alan Pulido. El atacante decidió dejar a las Chivas, donde dijo "gané todo", por el Sporting de KC.

Franco Jara. El goleador histórico de los Tuzos se irá al acabar el CL2020, al FC Dallas por 3.3 mdd.



* MÁS VENDIDAS 2019

Zlatan Ibrahimovic. Se reportaron 250 mil unidades.

Josef Martínez. Del venezolano, fueron vendidas 150 mil.

Carlos Vela. El jersey del mexicano fue requerido 140 mil veces.

David Beckham. Durante su etapa con el Galaxy, se vendían 300 mil al año.



* TOP 5 DE MEXICANOS EN EL GALAXY

Jorge Campos. Jugó un año en el Galaxy, para después emigrar al Chicago Fire.

Carlos Hermosillo. Jugó 34 partidos con el LA Galaxy en 1999, en los que marcó 19 goles.

Luis Hernández. Dos años estuvo el Matador en Los Ángeles y sumó sólo 13 tantos.

Giovani dos Santos. Cuatro años en el Galaxy, 28 goles y varias lesiones; lo echaron en 2019.

Jonathan dos Santos. Se ha vuelto pieza clave en el cuadro californiano, mostrando buen nivel.