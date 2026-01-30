Esperan cubanos sacar visas para Clásico Mundial
LA HABANA.- Cuba se prepara para el Clásico Mundial de béisbol con la expectativa de que las cuestiones políticas y las tensiones entre su país y Estados Unidos no se interpongan a la hora de entregarles las visas para viajar.
El Clásico, que se ha transformado en el torneo de selecciones más prestigioso del béisbol, tendrá su sexta edición entre el 5 y 17 de marzo en Japón, Estados Unidos y Puerto Rico.
Para la primera ronda, el equipo cubano quedó en el Grupo A —con sede en San Juan— para enfrentar al anfitrión Puerto Rico, Canadá, Panamá y Colombia. Necesitarán visado para jugar en Puerto Rico y también en caso de avanzar a la fase de eliminación directa en Estados Unidos.
"Pienso que nos van a dar (las visas), soy de los que pienso positivo", dijo el mánager Germán Mesa a un grupo de periodistas durante una práctica el jueves.
