Esta app mide la distancia entre Messi y el "Canelo" ante polémica

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre (EL UNIVERSAL).- El boxeador mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez, estalló hace unos días, tras la derrota de México contra Argentina en el mundial de Qatar 2022, debido a que en un video se observa la playera del equipo mexicano en el suelo de los vestidores del equipo argentino.

Pero lo que realmente molestó al campeón de boxeo fue que el jugador Lionel Messi "pateara" la playera del equipo mexicano.

Esto desató polémica, pues para unos fue accidental el movimiento del pie del jugador que intentaba quitarse las zapatillas de fútbol con las que jugó, pero para otros parecía que Messi había pateado a propósito la playera.

"Desde que está la playera de MÉXICO en el suelo ya es un insulto. Déjense de pendejadas de que fue o no fue", publicó el boxeador en su cuenta oficial de twitter.

Sin embargo, este no ha sido el único tuit del "Canelo", pues en uno de sus mensajes incluso amenazó al jugador argentino "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!", posteó.

¿Cómo funciona la app 'Messimetral'? Se han desatado una serie de críticas y memes en redes sociales e incluso la creación de una aplicación que mide la distancia de Saúl y Messi en tiempo real.

La app llamada "Messimetral" reporta hasta el día de hoy un riesgo de cruce bajo, pero lo que sí es muy alto es el enojo del boxeador, pues en Twitter sigue arremetiendo en contra del jugador.