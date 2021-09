Está en manos de la FIFA la sanción a los Wolves: Yon de Luisa

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, calificó como una falta de respeto la postura de los Wolves, ya que el atacante tricolor estaba en todo su derecho de viajar con la Selección Mexicana.

"Sabemos que la FIFA se comunicó con los Wolves y estamos esperando para ver cómo reacciona el equipo inglés. Ya está en manos de la FIFA las sanciones que emprendan ellos. Es un caso masivo, no podemos ver a Raúl (Jiménez) como un tema único. Tenía el derecho de venir".

De Luisa espera que esta situación no se vuelva a repetir porque los protocolos han sido ejecutados con gran responsabilidad.

"Me parece que hay que analizar profundidad y responsabilidad de la FIFA que es la autoridad del futbol internacional y que esto no vuelva a suceder. Yo creo que en el futbol, si algo hemos visto, es que los protocolos han sido extraordinarios y siempre priorizando la salud de nuestros atletas y me parece que el delimitar esto a ciertos países es una falta de respeto a todos los que hemos trabajado en esta industria del futbol en este año y medio".

El dirigente de la FMF finalmente mencionó que se espera el resultado de la operación de Gerardo Martino (retina) para saber su condición, "pero lo primordial es su salud, y así vamos a actuar. El doctor dijo que no viajara por cuestión de salud y así lo vamos a hacer. El estará muy al pendiente de todo lo que ocurra, tiene mucha confianza en su cuerpo técnico".