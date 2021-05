Esta noche, rendirán homenaje a Pepe Garfias

La fiesta brava regresa a la actividad presencial esta noche, cuando se lleve a cabo una interesante corrida en la Plaza de Toros Monumental El Paseo, con la presencia de los matadores: Fermín Rivera, José Mauricio y Ernesto Javier "El Calita", quienes habrán de despachar un encierro de la ganadería de Xajay.

El festejo de esta noche será con homenaje para el ganadero Pepe Garfías, recientemente fallecido.

En días pasados fueron desembarcados los astados de la ganadería de Xajay para la corrida de esta noche en punto de las 20:00 horas.

El festejo taurino será todo un emotivo homenaje a Pepe Garfias, recientemente fallecido, y los toros han sido nombrados recordando al gran ganadero. Los números, pesos y nombres son los siguientes: No. 70 con 467 kilos de nombre Gran Amigo; el No. 59, con 515 kilos, y de nombre Inolvidable; el No. 92 con 490 kilos con nombre de Cariñoso Adiós; el No. 83 con 510 kilos, de nombre Los Josés; con el No. 77, de 495 kilos, de nombre Vidriero; el No. 71 de 460 kilos de nombre Ganadero Histórico; y el No. 15 de 475 kilos, de nombre Consentido (r).

La ganadería de Xajay fue fundada en el año 1923 y su divisa lleva los colores verde y rojo. Está ubicada en el rancho La Laja, del municipio de Tequisquiapan, Querétaro, y su propietario es el Arquitecto Javier Sordo Madaleno.

Quedan pocos boletos (aforo reducido) en las taquillas de la plaza y en el sistema Superboletos. Se contará con todos los protocolos sanitarios que marcan las autoridades y a los asistentes se les recuerda el uso obligatorio de cubrebocas.