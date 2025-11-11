Estadio Azteca anuncia nueva estructura directiva para el Mundial 2026

logo pulso
Por El Universal

Noviembre 11, 2025 05:18 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Con miras a su reapertura y al Mundial 2026, el Estadio Banorte anuncia su nueva estructura directiva. Grupo Ollamani anunció este martes la entrada de un nuevo Director General Ejecutivo, se trata de Alexandre Costa.

El nuevo directivo se distingue por sus más de 28 años experiencia en administración deportiva y gestión comercial de estadios y encabezará el inicio de una nueva etapa para el Estadio Azteca, informaron mediante un comunicado.

Por su parte, Félix Aguirre será Director General Adjunto y seguirá siendo Host City Manager de la Ciudad de México para la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Cambios que se concretarán a partir del próximo 16 de noviembre.

Alexandre Costa tuvo bajo su responsabilidad la operación de estadios de alto perfil como el Maracaná de Brasil, el Estadio do Dragao de Portugal, el Allianz Parque de São Paulo, el Movistar Arena de Buenos Aires y el Antel Arena de Montevideo.

Entre los cambios que tendrá el recinto, destacan los siguientes:

- Cancha con sistema hibrido de pasto natural y succión de agua e inyección de aire.

- Mayor comodidad para los asistentes con nuevas butacas, baños y zonas de comida.

- 2 mil 200 metros cuadrados de pantallas LED, tanto al exterior como al interior.

- Mil 200 antenas de última tecnología para mayor conectividad: WiFi-6 gratuito y servicios cashless.

- 7 mil 120 metros cuadrados de nuevos espacios sociales y de esparcimiento únicos ("hospitality zones).

- Nuevos sistemas de monitoreo y vigilancia CCTV, incluyendo más de 200 cámaras, para garantizar la seguridad de los asistentes.

- Nuevo sistema de audio, que incluye más de 340 bocinas.

