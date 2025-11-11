TUDN anuncia 3 grandes regresos para sus transmisiones
Tres figuras reconocidas se unen a las transmisiones de TUDN
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- TUDN continúa fortaleciéndose rumbo al próximo Mundial 2026 y ha confirmado tres esperados regresos para sus transmisiones y espacios.
El próximo 15 de noviembre, en el duelo ente la Selección Mexicana y Uruguay será el retorno oficial de Enrique "El Perro" Bermúdez, Vanessa Huppenkothen y Mauricio Ymay.
El histórico narrador de Televisa se espera que comparta micrófono con Andrés Vaca. En el caso de Mauricio y Vanessa se desconoce por ahora la función que tendrán el sábado en el Territorio Santos Modelo (TSM).
México recibe en Torreón, Coahuila, a la Selección Uruguaya en actividad de la Fecha FIFA de noviembre; el 18 también se medirá a Paraguay.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ante el equipo paraguayo, en San Antonio, Texas, también estarán los tres personajes mencionados; sin embargo, también es una incógnita el rol que llevarán en las transmisiones de TUDN.
Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen regresan luego de estar un largo periodo en ESPN, mientras que el Perro Bermúdez había anunciado en 2022 su retiro de las Copa del Mundo y en 2024 había finalizado su relación con TUDN.
no te pierdas estas noticias
TUDN anuncia 3 grandes regresos para sus transmisiones
El Universal
Tres figuras reconocidas se unen a las transmisiones de TUDN