Estadios de la CDMX reciben autorización para su reapertura al 25%

Después de tres semanas en Semáforo Naranja, este día la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el cambio de semáforo epidemiológico en la Ciudad de México "a color Amarillo".

"La Ciudad pasará la próxima semana a semáforo amarillo. Agradezco el esfuerzo de tod@s. No bajemos la guardia", tuiteó también Sheinbaum, quien informó sobre las actividades que se pueden reactivar con la modificación en el semáforo.

Con esto, los estadios de la Ciudad de México reciben autorización para su reapertura y contar con aficionados, después de más de un año.

"Eventos deportivos de entretenimiento al aire libre con capacidad del 25%; la venta de boletos será únicamente digital. No se permite venta de alcohol, uso obligatorio de Código QR, no se permitirá el acceso a grupos de animación" son algunas de las medidas que se deberán tomar en los inmuebles de la capital.