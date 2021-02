Estadios de NFL serán centros de vacunación contra el Covid-19

Antes de la patada inicial en el Super Bowl LV, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló que usarán los estadios de la NFL como centros de vacunación para combatir al coronavirus.

"Mi equipo de trabajo está disponible y creo que los usaremos [los estadios]. Una cosa era si tuviéramos suficiente vacuna, y no lo teníamos. Así que estamos presionando todo lo posible para que se fabriquen más vacunas", dijo el mandatario a CBS.

Biden, quien asumió el cargo hace menos de un mes, comentó que es importante el deporte se involucre ante la crisis de la pandemia de Covid-19.

El demócrata, aficionado de los Eagles de Filadelfia, elogió el talento de Patrick Mahomes y Tom Brady, quienes se enfrentarán esta noche en el Raymond James Stadium.

"Brady es un gran quarterback y Mahomes se ve que tiene mucho potencial a futuro, creo que me quedaré con el joven... pero no sé quién ganará", añadió Biden, quien alguna vez soñó con jugar como receptor en la NFL.

Al presidente no le agradó que, lo más probable, es que varias personas se junten en el mismo lugar para observar el partido este domingo, entre los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay.

"Estoy seguro de que los harán. Sé que es duro. Fue difícil en Navidad, Acción de Gracias Año Nuevo, pero espero que la gente, si está mirando, tenga cuidado. Ten cuidado", mandó mensaje a los ciudadanos.