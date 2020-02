Estados Unidos golea a México 4-0 y logra boleto a Tokio 2020 (FOTOGALERÍA)

Galería 1 de 7

a selección femenina de Estados Unidos hizo buenos los pronósticos al vencer con facilidad por 4-0 a la de México en la segunda semifinal del torneo Preolímpico de la Concacaf que le dio el boleto para los Juegos de Verano de Tokio 2020, donde defenderá el título de campeona.



La victoria también permitirá a Estados Unidos disputar la final de la quinta edición del torneo que ha ganado en las cuatro anteriores y que en esta ocasión volverá a tener de rival a la de Canadá, que en el primer partido se impuso por 1-0 a la selección de Costa Rica, gracias al gol que marcó a los 72 minutos la joven delantera Jordyn Huitema.



El ya "clásico" duelo entre Estados Unidos y México estuvo siempre decantado a favor del país anfitrión que reivindicó su condición de selección campeona olímpica y del mundo y lo comenzó a demostrar desde el silbato inicial que hizo la árbitro hondureña.



Como hizo en los partidos de la fase de grupos, Estados Unidos se adelantó de inmediato en el marcador cuando apenas se llevaban disputados cinco minutos y ya tenía el 1-0 a su favor tras una recuperación de balón en el centro del campo que llegó a poder de Rose Lavelle y con disparo potente de pierna izquierda desde fuera del área batía por bajo a la arquero de México, Emily Alvarado.



A partir de ese momento, Estados comenzó su exhibición al dominar a México en todas las facetas del juego para que a los 14 minutos, en una jugada estudiada de saque de esquina que hizo la estelar Megan Rapinoe, permitió a la delantero Tobin Heath rematar potente de pierna derecha desde dentro del área para poner el 2-0.



México, a pesar de ir abajo en el marcador, luchó y trato de meterse en el partido, pero no pudo conseguir el gol que generase mayor presión a Estados Unidos, que marcaba el ritmo del partido y se llegó al descanso sin que se moviese más el marcador.



La segunda parte, Estados Unidos con su mayor poder físico, técnica y mejores individualidades siguieron en control de las acciones hasta que al minuto 67, la goleadora Samantha Mewis, ejecutó perfecto un tiro libre desde el borde del área para batir por bajo a Alvarado.



El 3-0 cayó como una losa en el ánimo de las jugadoras de México que ya comprendieron que no tenían ninguna opción de meterse en el partido y a los 74 minutos llegaba el 4-0, marcado por la delantero Christien Press, que acababa de salir al campo en sustitución de Tobin Heat, para poner el resultado final del partido.



Las actuales campeonas olímpicas y mundialistas para nada notaron la llegaba al puesto del nuevo seleccionador, el estadounidense de origen macedonio Vlatko Andonovski, que hace su debut en un torneo oficial.



Estados Unidos mostró de nuevo gran preparación física, mentalidad ganadora, gran toque de balón y sobre todo una gran eficacia goleadora al tener ya 22 tantos en lo que va del torneo.



Esa vez, a diferencia de lo que sucedió en la fase de grupos del torneo Preolímpico del 2016, cuando México estuvo a punto de dar la sorpresa hasta que perdió por 1-0 frente a Estados Unidos, las campeonas mundiales se exhibieron sobre el terreno de juego del Dignity Health Sports Park de Carson (California).



Ficha técnica:



4. Estados Unidos: Alyssa Naeher; Kelley O'Hara, Abby Dahlkemper, Becky Sauerbrunn, Crystal Dunn; Rose Lavelle (m.76, Lindsey Horan), Julie Ertz, Samantha Mewis; Megan Rapinoe (m.69, Lynn Williams), Carli Lloyd (C) y Tobin Heath (m.74, Christien Press).



Seleccionador: Vlatko Andonovski.



0. México: Emily Alvarado; Bianca Sierra (m.69, Kenti Robles), Janelly Farias, Jocelyn Orejel, Jimena López; Stephany Mayor (C), Jacqueline Ovalle (m.83, Diana Evangelista), Karla Nieto; Kiana Palacios, Daniela Espinosa (m.75, Liliana Mercado) y Renae Cuéllar.



Seleccionador: Christopher Cuéllar.



Goles: 1-0, m.5: Rose Lavelle. 2-0, m.14: Tobin Heath. 3-0, m.67: Samantha Mewis. 4-0, m.74: Christien Press.



Árbitro: la hondureña Melissa Borjas mostró tarjeta amarilla a Bianca Sierra (m.66), de México.



Incidencias: Segundo partido de semifinales del torneo Preolímpico de la Concacaf que disputaron las selecciones de Canadá y Costar Rica en el Dignity Health Sports Park, de Carson (California).