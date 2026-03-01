logo pulso
Estados Unidos vence 2-0 a Argentina en SheBelieves Cup en Nashville

El equipo de Emma Hayes mantiene su invicto tras superar a Argentina con goles de Heaps y Shaw.

Por AP

Marzo 01, 2026 08:12 p.m.
NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Lindsey Heaps anotó un gol y dio una asistencia, y Jaedyn Shaw también marcó para impulsar la sexta victoria consecutiva sin recibir goles de Estados Unidos, que superó 2-0 a Argentina el domingo en la SheBelieves Cup.

Estados Unidos ha superado a sus rivales 27-1 en sus últimos siete partidos. El equipo de la entrenadora Emma Hayes no ha perdido desde que cayó 2-1 ante Portugal en Chester, Pensilvania, el 23 de octubre.

Detalles del partido y goles destacados

Heaps anotó desde el borde del área a los 19 minutos. Emma Sears sacó el balón desde el corner izquierdo hacia el área y luego se lo pasó a una Heaps completamente desmarcada, que definió de zurda. Fue su 39no gol internacional, la mayor cifra en la actual plantilla de Estados Unidos.

Shaw encontró la red desde la parte superior izquierda del área. Después de su gol, Lilly Reale recibió atención por una lesión en la pierna derecha y fue reemplazada por Emily Fox.

Durante el tiempo de descuento, a la argentina Milagros Martín se le mostró una tarjeta amarilla por empujar por la espalda a Trinity Rodman.

Dominio y estadísticas del encuentro

Estados Unidos dominó la posesión, al tener el balón el 67,7% del tiempo. Las estadounidenses tuvieron tres remates a puerta, mientras que Argentina apenas registró uno ante la guardameta de Estados Unidos Claudia Dickey.

La SheBelieves Cup —un cuadrangular de todos contra todos que también incluye a Canadá y Colombia— se traslada ahora a Columbus, Ohio para el partido de las estadounidenses ante las canadienses el 4 de marzo. Canadá venció horas antes 4-1 a Colombia.

