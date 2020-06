"Estamos contentos de que juegue con Argentina", dice papá de Luka Romero

El día de su debut, Romero padre emitió unas palabras para el diario Marca de España: "Tiene 15 años y creemos que tiene los pies en la tierra, tanto en el club como en la familia estamos trabajando para que no se desvíe"

Diego Romero, padre de Luka Romero, jugador nacido en México que debutó a los 15 años en el Mallorca de España, implantando una marca por su edad, prefiera no realizar declaraciones a fondo, para no "entorpecer el camino" de su hijo.

Por WhatsApp, el ex jugador de los Alacranes de Durango en el Ascenso del futbol mexicano, dijo: "Gracias por el interés pero por ahora preferimos no hablar, porque tanto el club como nosotros creemos que es lo mejor para Luka. Vamos a seguir en la línea porque entendemos que es lo mejor para él".

El día de su debut, Romero padre emitió unas palabras para el diario Marca de España: "Tiene 15 años y creemos que tiene los pies en la tierra, tanto en el club como en la familia estamos trabajando para que no se desvíe".

Sobre su vínculo con alguna selección, Argentina o México, mencionó: "Él ha estado jugando con las categorías inferiores de Argentina y estamos contentos. Espero que siga teniendo el nivel para poder jugar a nivel internacional".

En una entrevista que dio a un canal de Youtube, Romero hijo, dijo que sueña jugar "en el club que jugó mi papá, Quilmes..., después veremos".