Estará Drake Maye listo para el SB

FOXBOROUGH, Mass.- Drake Maye no se sorprendió por la atención prestada al problema de hombro que lo llevó al reporte de lesiones de los Patriots menos de dos semanas antes del Super Bowl.

"No, no diría que me sorprendió", refirió Maye el jueves. "Es el hombro derecho de un mariscal de campo titular en un equipo de la NFL. Es bastante simple".

Aunque Maye apareció en la lista de jugadores limitados por problemas físicos, dijo que pasó por una sesión de práctica normal el jueves, cuando Nueva Inglaterra regresó al campo para comenzar a prepararse a fin de enfrentar a los Seahawks de Seattle en el Super Bowl. El mariscal de campo fue agregado al informe de lesiones el miércoles, cuando los Patriots lo consideraron un participante limitado.

La especulación sobre la lesión de Maye comenzó a extenderse el día después de la victoria de Nueva Inglaterra durante la final de la Conferencia Americana en Denver. Algunos observadores señalaron que hubo una escapada de Maye a finales del tercer cuarto, la cual terminó cuando el quarterback se deslizó de manera incómoda sobre su costado derecho.

Maye se sujetó el hombro de lanzar después de la jugada. Tras una entrega a Rhamondre Stevenson en la siguiente acción, encogió ligeramente su hombro, como si lo estuviera aflojando. En la jugada siguiente, Maye completó un pase de 31 yardas a Mack Hollins. Maye insistió durante una aparición en la radio que cualquier problema con su hombro era el resultado del desgaste de toda la temporada.

"Estuve ahí moviéndome bastante bien hoy". "Hicimos un recorrido, así que me siento bien y con ganas de estar listo para jugar".