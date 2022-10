Este es el grado militar de Paola Longoria

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17 (EL UNIVERSAL).- Un dato poco conocido de Paola Longoria, la raquetbolista número uno del mundo, es que forma parte del Ejército de México.

La atleta potosina contó en diferentes entrevistas que portar el uniforme militar representa para ella un respeto, honor y orgullo.

Narró que al ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), debe mostrar su compromiso por siempre poner en alto en nombre de nuestro país.

¿Cuándo ingresó Paola Longoria al Ejército?

La deportista decidió enlistarse a la institución para ser parte del Fideicomiso de Atletas de la Sedena, programa que respalda económicamente a sus afiliados.

Longoria señaló que en el 2012 ingresó al Ejército con el grado de Soldado Auxiliar Oficinista.

Con el paso de los años, al mostrar avances en su adiestramiento y capacitación militar, logró su primer ascenso y se convirtió en Cabo Profesor de Educación Física.

Sin embargo, ella se dedica al cien por ciento en el deporte y cada que obtiene un triunfo en su disciplina recibe el reconocimiento de toda la institución.

¿Qué grado militar tiene la potosina?

Paola Longoria actualmente es Subteniente del Ejército.

El ascenso lo obtuvo en el 2018, cuando recibió la medalla al Mérito Deportivo de manos del entonces Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Un compromiso del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con los atletas militares de alto rendimiento es darle todas las facilidades en su preparación y así cuando vayan a representar a México en las diversas competencias se logren los mejores resultados, asimismo, su finalidad es el fomento de la cultura deportiva entre sus integrantes.

Los éxitos de la raquetbolista potosina

Tras conseguir su doceavo trofeo del US Open Championship de Raquetbol, Longoria logró este año sumar su título número 116 en toda su carrera.

Recordó que la primera ocasión que lo ganó fue cuando tenía 18 años, además con este certamen se le abrió el panorama para poder soñar en que podía llegar a ser la número 1 a nivel mundial.

La raquetbolista mexicana continúa como la número 1 del mundo del ránking de la LPRT con 2337.50 puntos.

Su siguiente competencia será el LPRT Pro Am Turkey Shoot que se disputará en Chicago, Illinois del 18 al 20 de noviembre.

El despunte de Paola Longoria en el deporte

Paola saltó de su natal San Luis Potosí a Monterrey y luego a los Estados Unidos para lograr su sueño y convertirse en la mejor exponente de raquetbol.

Tan sólo el año pasado fue elegida como la octava "Mejor Atleta de Todos los Tiempos" en la historia de los Juegos Mundiales.

En esta actividad participaron deportistas de 24 diferentes disciplinas que no son consideradas para los Juegos Olímpicos. El récord de Longoria es impresionante, con más de 107 títulos obtenidos en su carrera.