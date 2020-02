Cdmx.- Los resultados que consiguió Briseida Acosta le han dado una dosis alta de confianza. La taekwondoína se ha colgado medalla de bronce en los Campeonatos Mundial de Manchester y oro en los Juegos Panamericanos de Lima, además de doblegar a la triple medallista María del Rosario Espinoza, en dos selectivos internos.

"Este es mi ciclo, así lo siento. La confianza que siento tengo es por el buen entrenamiento que he tenido y por los resultados que me han acompañado", sostuvo en conferencia de prensa. "Nosotros sabemos que como deportistas hay política, muchas cosas. Excusas hay muchas, pero yo quiero ir a Tokio 2020 y no quiero ser una víctima de excusas", dice la deportista de Navolato, Sinaloa.

La deportista se perdió los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, luego de que Espinoza la eliminara en los selectivos internos. Posteriormente, María del Rosario consiguió dos de sus preseas olímpicas en esas ediciones. Pero Acosta ahora ha cambiado el dominio que infligió Espinoza.

"La paciencia es lo que más he tenido que trabajar. Soy una persona que las cosas salgan (rápidamente). Muchas veces cuando no se dan, tienes que aprender a que las cosas pasan en el momento justo pero para que pasen tienes que trabajar por ellas", agregó Acosta.

La sinaloense viajará a principios de marzo para participar en el Preolímpico de Costa Rica, que se realizará del 10 al 12 de marzo en la que buscará la plaza olímpica. De conseguirla, nuevamente tendrá que pelear con María del Rosario Espinoza por el boleto Tokio 2020.