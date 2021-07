Este ya no es el Tigres del "Tuca": Torres Nilo

Los Diablos Rojos del Toluca no pierden de vista el objetivo, quieren ganar en casa este domingo en lo que será un partido especial para Jorge Torres Nilo, con un ingrediente adicional, y es que se enfrenta a su ex equipo, los Tigres.

"Estamos listos ya. A la gran mayoría de jugadores los conozco, tienen un nuevo técnico, entonces va a cambiar el estilo, no jugarán como con Tuca (Ricardo Ferretti), pero nosotros estamos enfocados más en lo que debemos de hacer, que sabemos que si lo hacemos nos podemos quedar con esos tres puntos en casa y es lo que queremos. Vamos a trabajar para que se dé el resultado", dijo.

Así, aunque los felinos serán un rival complicado, Torres Nilo confía en que los Diablos tienen los argumentos para salir avante en este duelo. Y es que podrán disponer ya de elementos como Braian Samudio y Diego Chávez, quienes podrían ver sus primeros minutos del torneo si así lo determina el director técnico, Hernán Cristante.

"Estamos completos. Hernán va a disponer quiénes saltan a la cancha y vamos a tratar de reflejar lo que hemos trabajado durante la semana en este partido aquí en casa", declaró "Pechu" Torres Nilo.

La meta es obtener los tres puntos para ir posicionándose como protagonista del torneo, pero también para mejorar el cociente. "Nosotros estamos concentrados. Sabemos que esto es partido a partido; el más importante para nosotros es este entonces vamos a dejar todo para que esos tres puntos se queden en casa", subrayó.

El "Pechu" Torres Nilo consideró que el regreso de la afición a las tribunas es una razón más para que los Diablos puedan sentirse motivados e ir tras el triunfo. "Es muy importante su apoyo. En todo el torneo pasado no tuvimos el apoyo (presencial), no porque no quisieran sino por las circunstancias como se están dando del Covid-19, pero obviamente se sintió en la liguilla el torneo pasado. Ahora empezar con público va a ser una motivación extra".

"Vamos a tratar de que ese apoyo sea bien recompensado, tratando de dejar todo en la cancha y por consecuencia que se gane", dijo Torres Nilo.

Asimismo, hizo un llamado a la afición para que no baje la guardia en el cuidado de salud, y continúen observando las medidas sanitarias.

"Sigamos cuidándonos. Cuiden a su familia. Es importante el apoyo que nos van a dar, los esperamos, pero no dejen pasar la prudencia, el estar atentos a las indicaciones", comentó.

Gignac y Thauvin reportan tras participar en Tokio

André-Pierre Gignac y Florian Thauvin regresaron a Monterrey, después de participar con la selección de Francia en los Juegos Olímpicos de Tokio, para unirse a la disciplina de los Tigres, aunque descartaron que puedan estar en el juego contra Toluca del fin de semana.

"No creo que sea prudente, porque acabamos de llegar, fueron 14 horas de vuelto más dos de la ciudad de México para acá, pero lo hablaremos con el cuerpo técnico, hay que pensarlo bien", a su llegada al aeropuerto de la capital de Nuevo León.

Gignac se enteró que en la ciudad regia hubo aficionados felinos que apoyaron más a la selección gala que a México en el duelo directo que tuvieron...

"Miren, yo agradezco mucho el gesto de mi gente, pero al final pues hay que apoyar a su selección. Somos algo raros aquí. Yo, por cierto, estoy con México, a pesar de que nos eliminaron".

Hubo muchas críticas a Thauvin por lo mostrado en los partidos en Japón, y ante eso, el delantero mencionó: "No fue fácil para nadie. Yo también fallé (a pesar de que hizo cuatro goles). Intentamos formar un equipo con grandes jugadores jóvenes, pero que no tienen experiencia. No tuvimos tiempo para entrenar, practicamos dos semanas antes del inicio del torneo y sólo jugamos un partido de preparación. En algún momento voy a hablar de algunos dirigentes del futbol de mi país que no quisieron prestar a sus jugadores para este proceso, ustedes sí lo hicieron y ahí están las consecuencias, nosotros no... Espero que para los próximos Juegos (que serán en Francia) ahí sí den el apoyo. Yo fui con toda la ilusión de apoyar, nunca le voy a decir no a una selección".