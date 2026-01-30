Esteves, nuevo refuerzo del ADSL

El Club Atlético de San Luis anunció de manera oficial la incorporación del defensor brasileño Lucas Esteves como nuevo refuerzo del conjunto potosino de cara al torneo Clausura 2026, procedente del Grêmio del fútbol brasileño.

Lucas Esteves, lateral izquierdo de 25 años, inició su formación futbolística en Palmeiras, institución en la que debutó como profesional y donde vivió una etapa clave de crecimiento en su carrera. Con el club paulista, el defensor logró importantes títulos, entre ellos la Copa de Brasil, además de formar parte del plantel bicampeón de la Copa Libertadores, experiencia que le permitió competir al más alto nivel del futbol continental.

A lo largo de su trayectoria, Esteves ha construido una carrera sólida tanto en Brasil como en el extranjero, defendiendo los colores de clubes como Palmeiras, Colorado Rapids, Fortaleza, Atlético Goianiense, Vitória y Grêmio. Su recorrido le ha permitido sumar minutos en distintos contextos competitivos, consolidándose como un jugador con madurez y amplio bagaje futbolístico.

En el terreno de juego, Lucas Esteves se distingue por su vocación ofensiva, velocidad e intensidad por la banda izquierda. Su constante proyección al ataque, capacidad para generar amplitud y compromiso en labores defensivas lo convierten en un futbolista equilibrado y confiable. En sus temporadas más recientes, destacó por su regularidad y aporte colectivo dentro del campo.

Con esta incorporación, el Atlético de San Luis refuerza su sector defensivo y suma experiencia internacional a su plantel, apostando por Lucas Esteves como una pieza importante dentro del proyecto deportivo para el torneo Clausura 2026.