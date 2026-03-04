logo pulso
Esto gastó Cristiano Ronaldo en su lujoso y exclusivo avión privado

El futbolista del Al Nassr posee un Bombardier BD-700 personalizado con su imagen y lujo interior.

Por El Universal

Marzo 04, 2026 02:24 p.m.
A
Esto gastó Cristiano Ronaldo en su lujoso y exclusivo avión privado

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Tras los ataques a la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, trascendió que el futbolista portugués

Cristiano Ronaldo
habría abandonado el país

en su avión privado para irse a Madrid, España.
El astro portugués, futbolista del Al Nassr, es uno de los deportistas mejor pagados en el mundo y esa fortuna lo llevó a comprarse un Bombardier BD-700 1A10 Global Express personalizado con un CR7 y la silueta del jugador.
Si bien no hay una cifra exacta de cuánto pagó Ronaldo por su jet privado, ya que además habría que sumarle el gasto por la personalización del mismo, expertos aseguran que ese avión cuesta 50 millones de dólares.
La aeronave cuenta con tres zonas de cabina distintas, cocina, baños, comedores, salas, televisión, internet Wi-Fi, y recámaras con camas matrimoniales para uso personal y de su familia.
Además del gasto que representa comprar el avión, Cristiano debe pagar aproximadamente 6 mil 025 dólares por mantenimiento y uso por hora del mismo.

SLP

El Universal

El futbolista del Al Nassr posee un Bombardier BD-700 personalizado con su imagen y lujo interior.

