Estos son los jugadores que ya no se presentarán con Atlas

GUADALAJARA, Jal., junio 1 (EL UNIVERSAL).- Se terminaron las vacaciones en el cuadro de la academia. Este 1 de junio, los zorros se deberán presentar para hacerse sus exámenes médicos, pero existe un par de jugadores que ya no van a regresar con el cuadro de los rojinegros.

Alberto Ocejo se convirtió en la primera baja del cuadro tapatío. Ocejo no logró hacerse de una titularidad, por lo que el delantero mexicano no entra más en los planes del profe Benjamín Mora.

Otro jugador que se va es el canterano Diego Barbosa, quien seguirá siendo rojinegro, pero ahora con la camisa de Xolos de Tijuana. Miguel Herrera pidió al lateral derecho y la directiva de la frontera cumplió con las peticiones del "Piojo".

Atlas tendrá 3 días para hacer sus exámenes médicos, posteriormente viajarán a Playa del Carmen, donde realizarán su pretemporada.

Acerca de los pilares de Atlas, no se ha puesto ninguna oferta por jugadores como Camilo Vargas y Julián Quiñones. Por su parte, Camilo Vargas ya llegó a su tope salarial en Atlas, por lo que no sería extraño que su representante busque nuevos horizontes para el guardameta colombiano.

Esto, mientras que su compatriota, Quiñones, tiene una cláusula de recepción, por lo que puede ser un factor para que Julián no reciba ofertas por la cantidad de dinero que pide Atlas.