"Estoy en ventaja contra Brock Lesnar": Roman Reigns

Después de estar un año ausente por la pandemia del Covid-19 que afectó al mundo, la WWE regresa a territorio de Arabia Saudita para realizar este jueves 21 de octubre su evento Crown Jewel en el Mohammed Abdo Arena en la ciudad de Riyadh. Dicho evento tendrá una cartelera digna de la "Gran Corona". Sin duda, la lucha más esperada será cuando Roman Reigns ponga en juego el Campeonato Universal contra Brock Lesnar, quier regresó en el evento SummerSlam con el objetivo de conquistar una vez más el cetro.

Previo a este evento, el líder del ´Linaje´ manifestó que enfrentará a uno de los campeones más reconocidos en la industria, pero lo que ha hecho en el último año y medio lo pondrá en ventaja para Crown Jewel en Arabia Saudita.

"En el pasado, Brock fue probablemente el Campeón Universal más prestigioso que hemos tenido, definitivamente en términos de reinado del título, pero eso palidece en comparación con lo que he podido lograr en el último año y medio. Ser un actor de tiempo completo y poder presentarse semanalmente en SmackDown, y luego cada mes, y a veces más, poder defender ese título en cada pago por visión importante desde los Cuatro Grandes hacia abajo, ha marcado una gran diferencia, a donde estamos ambos. Muchas cosas han cambiado para Brock y para mí, pero una cosa que no ha cambiado es nuestro físico en el ring. Brock lo ha hecho bien en mi contra hace años, pero creo que he tenido la ventaja sobre cualquier cosa recientemente, y esa ventaja está conmigo de muchas maneras", declaró Roman Reigns.

Uno de los personajes clave en la rivalidad entre Reigns y Lesnar es Paul Heyman, quien en el pasado fue agente del "Campeón del Pueblo", pero tras su desaparición en Wrestlemania 36 se alió con la "Cabeza de la Mesa", y este asegura que ha sido fundamental durante su reinado.

"Paul Heyman tiene un conjunto de habilidades muy amplio, y hay muchos detalles geniales detrás de escena que puede mantener bajo control. Mucha gente no llega a ver las pequeñas cosas que hace por un artista, así que para mí eso es algo que ahora está en su lugar y es algo que a Brock le falta. Hay tantas responsabilidades y tareas de las que no tengo que preocuparme ahora, lo único en lo que tengo que concentrarme es en el plan de batalla - ¿qué va a pasar cuando salga de la cortina y defienda el Campeonato Universal de la WWE? - Paul tiene todo lo demás cubierto. Solo tengo que aparecer y asegurarme de que el locutor del ring diga "y todavía campeón" al final de la lucha. Pero eso ya no es lo mismo para Brock, todo recae sobre él".

Tras el evento de Crown Jewel, las marcas de la WWE tendrán algunos cambios en sus rosters debido al Draft que se realizó en semanas pasadas. Roman Reigns sabe que es el objetivo de muchos, no solo por ser el Campeón Universal, si no por ser considerado como la cara de la WWE.

"Siempre habrá un punto de mira en mí y siempre seré un objetivo, no solo porque soy el Campeón Universal, sino que soy el rostro de la WWE. Mucha gente habla de los mejores, bueno, si reúnes a todos esos mejores y les preguntas quién es el mejor, el mejor, soy yo. Soy la bandera en la cima de la montaña. Tengo que mantenerme dentro de mi propio proceso y concentrarme y seguir haciendo lo que estoy haciendo, y dejar que todos los demás intenten ponerse al día. No he tenido tiempo suficiente para profundizar en el Draft, debido a todo el desorden y el drama que ha estado sucediendo con Paul y Brock", comentó "El Jefe Tribal".

Entre los movimientos que se realizaron durante el Draft 2021 fue el de Drew McIntyre, que pasó de Raw a SmackDown y que ya puso sus ojos en el Campeonato Universal, "el único nombre notable en la mente de todos porque es una gran estrella, y ganó tanto impulso especialmente, aunque la pandemia, y llevó la marca RAW durante bastante tiempo es Drew McIntyre. No tienes a un tipo con la estructura, la experiencia, el mandato y los elogios que se están acumulando rápidamente, cambia a Smackdown. Tiene hambre de títulos. El suyo es uno de esos tipos que se podría decir que es uno de los mejores, pero no es el mejor, y creo que eso le molesta. Le he dicho antes, y sé que no le gusta esa etiqueta número dos, pero esa es la realidad de la situación. Él y todos los demás están peleando por el número dos, mientras yo esté sano y continúe teniendo aire en mis pulmones, así es como se quedará", finalizó Roman Reigns.