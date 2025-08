"Estoy tranquilo porque mi hijo es inocente", dice Julio César Chávez

Hace un mes Julio César Chávez Jr. fue detenido en California por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y desde entonces, su futuro se mantiene como una incógnita, aunque su padre Julio César confía en la inocencia del mayor de sus hijos.

En su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, fue abordado por distintos medios de comunicación y allí rompió el silencio sobre la situación que vive Chávez Jr., revelando cómo se sintió cuando lo detuvo ICE.

"Julio está en shock. No se explica, me dice, '¿cómo me acusan de todo esto, apá?'", comentó Chávez.

"Estoy tranquilo porque mi hijo es inocente, pero hasta que no se compruebe todo se va a arreglar", agregó.

Cuando fue detenido, Estados Unidos lanzó un comunicado donde detalla que Julio César Chávez Jr. tiene una orden de arresto en México "por su participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos".

¿De qué está acusado julio César Chávez JR?

Las autoridades creen que el joven boxeador, que venía de perder la pelea con el estadounidense Jake Paul, estaría afiliado con el Cartel de Sinaloa y además, en su solicitud de residencia permanente, encontraron "múltiples declaraciones fraudulentas", por lo que era considerado una persona ilegal en Estados Unidos y podía ser deportado.

"La solicitud de Chávez se basó en su matrimonio con una ciudadana estadounidense, que está vinculada al Cartel de Sinaloa a través de una relación anterior con el ahora fallecido hijo del líder del cártel Joaquín "Chapo" Guzmán", explica el Departamento de Seguridad Nacional.