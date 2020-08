Estoy tranquilo y no le huyo a las circunstancias: Miguel Herrera

Miguel Herrera respondió a las críticas que ha recibido por parte de un sector de aficionados azulcrema, a pesar de que el América tiene dos triunfos de dos posibles en el Guardianes 2020.

Tranquilo, sin irse en contra de estos seguidores, el entrenador aseguró que su labor dentro de Coapa lo respalda, pero que debe mejorar siempre para quedarse en el puesto.

"Entiendo donde estoy sentado, entiendo la exigencia de este club. De repente, algún tipo se engancha y dice cualquier cosa; después, se enganchan tres o cuatro por llevar más la corriente. Lo importante es dar resultados, que la directiva esté contento con lo que hagas y, sobre todo, que los muchachos [futbolistas] generen los resultados para que me pueda mantenerme en el éxito de ellos", explicó el timonel.

"[Estoy] tranquilo. Desde que tomé este puesto, en diciembre de 2011, asumí las exigencias, estoy consciente de eso y no le huyo a las circunstancias. Si el día de mañana, al equipo no le va bien, porque así pasa en el futbol, pues entendemos las decisiones. Debo trabajar al máximo para mantenerme en este puesto", añadió.

Sobre el liderato tempranero, con apenas un par de compromisos en el Guardianes 2020, el América no pierde el suelo, ya que restan 15 jornadas por disputar. Eso sí, el objetivo está claro.

"Como lo dije antes: el equipo no era tan malo antes y hoy no somos los mejores porque ganamos dos partidos. Vamos a seguir trabajando para mantenernos en la zona de arriba de la tabla, queremos estar entre los cuatro primeros", dijo el "Piojo" en conferencia de prensa.

Las Águilas visitan mañana al Necaxa (19:30 horas) en el estadio Victoria.