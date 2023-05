Evenepoel gana la contrarreloj y recupera el liderato general del Giro

CESENA, Italia (AP) — Remco Evenepoel ganó el domingo otra contrarreloj para recuperar el liderato general del Giro de Italia.



A diferencia de la contrarreloj de la jornada inaugural, Evenepoel se impuso por un estrecho margen en la novena etapa — la más larga de las nueve cronometradas individuales de la carrera.

El ciclista belga, del equipo Soudal Quick-Step, superó al galés Geraint Thomas por apenas un segundo en una ruta llana casi en su totalidad, de 35 kilómetros (22 millas), entre Savignano Sul Rubicone y Cesena cerca de la costa del Adriático.

Fue suficiente para que Evenepoel se llevase el triunfo en la etapa y retomar la 'maglia' al rosa como líder general.

"Creo que no lo hice muy bien", dijo el campeón mundial. "Empecé demasiado rápido y mi segunda parte no fue tan buena... Es otra victoria de etapa, pero no fue mi mejor contrarreloj".

Evenepoel marca el paso con una diferencia de 45 segundos sobre Thomas. El esloveno Primoz Roglic, señalado como el principal rival de Evenepoel, quedó tercero, dos segundos más atrás.

El inglés Tao Geoghegan Hart figuró tercero en la general, dos segundo más lento que Evenepoel. Apenas ocho segundos separaron a los cinco primeros en la que fue una buena actuación de los mejores en la clasificación general.

El lunes tendrá la primera jornada de descanso previo a la décima etapa el martes, una que tendrá dos puertos de montaña, uno de segunda categoría y otro de cuarta, al cubrir 196 kilómetros que saldrá en Scandiano y acabará en Viareggio en la costa de la Toscana.

La ronda italiana acabará en Roma el 28 de mayo.