Ex entrenador de Golovkin tacha de codicioso al kazajo

Al final, para el entrenador mexicano Abel Sánchez, el rompimiento con Gennady Golovkin fue a causa del dinero.

Sánchez dio a conocer que dejó de trabajar con el boxeador kazajo debido a que se sintió menospreciado por la oferta que le hicieron para las siguientes peleas del excampeón mundial de los medianos.

El mexicano llamó a GGG "codicioso, ingrato y [sin] honor. Mi dignidad y honor no me permiten seguir así", declaró el manager tijuanense.

Sánchez se sintió insultado por la oferta que GGG le hizo después de firmar con DAZN.

La tarde de este miércoles, el kazajo comunicó que ponía fin a la relación de casi 10 años con Sánchez para continuar su carrera con otro entrenador, que por ahora no ha nombrado.

"Quiero construir mi carrera sobre lo que ya hemos logrado y seguir yo mismo. Por lo tanto, no voy a entrenar con Abel. Esta no fue una decisión fácil para mí y no es una reflexión sobre las habilidades profesionales de Abel. Es un gran entrenador, leal y un entrenador del Salón de la Fama", publicó GGG en Instagram.

Sánchez fue el responsable de formar a Golovkin con un "estilo mexicano" que lo catapultó a la fama.