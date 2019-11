Exfutbolistas, con más riesgo de enfermedad

México.- Los exfutbolistas profesionales tienen cinco veces más riesgo de sufrir Alzheimer, cuatro veces más peligro de padecer enfermedad de la neurona motora y hasta dos veces más de adolecer Parkinson, en comparación con la población en general, reveló un estudio dirigido por la Universidad de Glasgow en Escocia.

La investigación, detallaron los científicos mediante una publicación de la universidad, consistió en comparar las causas de muerte de siete mil 676 exjugadores de futbol profesionales escoceses nacidos entre 1900 y 1976 contra los de más de 23 mil individuos emparejados de la población en general.

El estudio encontró que los exfutbolistas profesionales tenían una tasa de muerte aproximadamente más alta por enfermedades neurodegenerativas, no obstante, explicó el doctor y titular de la investigación, Willie Stewart, presentaron menos probabilidades de morir por otras enfermedades comunes.

Entre las enfermedades menos comunes están padecimientos cardiacos y algunos tipos de cáncer, incluido el de pulmón.

Además, en el estudio, publicado en la revista The New England Journal of Medicine, se encontró que las muertes de exfutbolistas fueron más bajas de lo esperado hasta los 70 años y más altas sobre esa edad.

"Nuestros datos muestran que, si bien los exfutbolistas tenían tasas de demencia más altas, tenían tasas de mortalidad más bajas debido a otras enfermedades importantes.

Si bien se debe hacer todo lo posible para identificar los factores que contribuyen al aumento del riesgo de enfermedad neurodegenerativa, también hay que considerar los beneficios potenciales para la salud de jugar al fútbol", indicó el neuropatólogo Stewart.