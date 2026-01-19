logo pulso
Exitosa función de boxeo amateur en San Sebastián

Por Romario Ventura

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
Con una destacada asistencia de familias enteras, se llevó a cabo una función de boxeo amateur frente al atrio de la parroquia del templo de San Sebastián, en el tradicional barrio del mismo nombre, donde se vivió una jornada deportiva llena de emoción y competitividad.

El evento, avalado por la Asociación Estatal de Boxeo, presentó un programa conformado por más de 16 contiendas pactadas a tres asaltos, en las que participaron pugilistas representantes de diversos gimnasios de la ciudad, ofreciendo combates de buen nivel técnico y gran entrega sobre el encordado.

Dentro de los resultados, en la primera pelea de la función, Diego Cerca Sánchez del gimnasio Boxing Rojas se impuso a Gabriel de la Cruz del Club Forma, en la categoría de los 54 kilogramos. Posteriormente, en duelo de 55 kilogramos, Ian Arreola, representante de Rioverde, derrotó a Ulises Hernández del gimnasio Round 6.

En otra contienda de 54 kilogramos, Cristofer Esparza del Boxing Rojas superó a Jorge Mata, originario del municipio de Rioverde. Asimismo, Michael Carrizales se adjudicó la victoria ante Óscar Puente en combate correspondiente a los 55 kilogramos, mientras que Omar Noyola Rivera venció al rioverdense Sebastián Alfonso.

