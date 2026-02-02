Exitosa lid Juntos Avanzamos 2026

En un ambiente de fiesta, convivencia e inclusión, la asociación Juntos, una experiencia compartida A.C. celebró con gran éxito la sexta edición de la Carrera Juntos Avanzamos 2026, teniendo como escenario la Arena Potosí, donde se congregaron cientos de participantes, familias, voluntarios y aliados comprometidos con la inclusión de las personas con discapacidad.

En la distancia de 10 kilómetros, los máximos triunfadores fueron Ubaldo Iván Blanco Covarrubias en la rama varonil y Esmeralda Ramos Ramos en la rama femenil. Blanco Covarrubias, representante del Joselo Team, se adjudicó el primer lugar con un tiempo de 35:19, seguido por Justino Coronado Ibarra y Fernando Bocanegra González, quienes ocuparon el segundo y tercer sitio, respectivamente.

Por su parte, en la rama femenil de los 10 kilómetros, Esmeralda Ramos Ramos, también del equipo Joselo, cruzó la meta en primer lugar con un registro de 41:46, escoltada por la atleta africana Lydiah Bosibori Mochama en segundo sitio y Victoria Vázquez Flores en el tercero.

En la categoría 40-49 años femenil, el primer lugar fue para Aidé Laura Hernández, seguida de Benita Jiménez y Erika Loredo. En la rama varonil, el triunfo correspondió a Isaac Zavala, con Omar Martínez en segundo y Mario Camacho en tercero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dentro de la categoría 50-59 años, en la rama varonil el primer sitio fue para Zósimo Galván, seguido por Moisés López y Gustavo Antonio Lara. En femenil, Rosa María López se quedó con el primer lugar, mientras que María Teresa Villegas y Nohemí Rojas completaron el podio.

En la categoría 60 años y más, la rama femenil fue encabezada por María del Socorro Velázquez, seguida de María Guadalupe Morales y Juana María Solano. En la varonil, el primer lugar fue para José Macario Soto, el segundo para José Guadalupe Hernández y el tercero para Raúl Robledo.

En la distancia de 5 kilómetros, el primer lugar varonil correspondió a Israel Hernández Arcos del Quintanilla Team, seguido de Andrés Huerta. En la rama femenil, Roxana Lisset Beltrán Sánchez se llevó el triunfo, con Liliana Covarrubias Torres en el segundo puesto.

Como parte de esta edición, todas las personas inscritas participaron automáticamente en la tradicional rifa, resultando una persona ganadora de 100 mil pesos y otra de 50 mil pesos, cuyos nombres se reservaron por motivos de anonimato. Estos incentivos se han consolidado como un distintivo de la carrera y un importante aliciente para fortalecer la participación ciudadana.