Exitoso año 2025 para Santiago Castillo

El racquetbol de San Luis Potosí vivió un año destacado en 2025 gracias a los resultados obtenidos por Santiago Castillo Nava, joven atleta que consolidó una temporada sobresaliente tanto a nivel nacional como internacional, posicionándose como uno de los referentes de la disciplina en la categoría de 16 años y menores.

Durante el presente año, Castillo Nava inició su calendario competitivo con los procesos selectivos y torneos nacionales, logrando un desempeño sobresaliente en la Olimpiada Nacional CONADE. En esta justa, el racquetbolista potosino se proclamó campeón nacional tras obtener tres medallas de oro en las modalidades de singles, dobles y dobles mixtos, repitiendo la hazaña lograda también en la edición anterior.

El atleta destacó que estos resultados representan una gran satisfacción personal, al poder representar dignamente a San Luis Potosí y mantenerse como el mejor de su categoría a nivel nacional. Para llegar a la fase final, Castillo Nava superó a rivales de alto nivel provenientes de estados como Chihuahua y Nuevo León, entidades reconocidas por su fortaleza en esta disciplina.