Explota Dani Alves contra Xavi Hernández

CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- El exfutbolista del Barcelona, Dani Alves, rompió el silencio. Esto, tras permanecer cinco meses en prisión preventiva por la presunta violación de una joven de veintitrés años.

Durante una entrevista con el medio español La Vanguardia, el brasileño explotó contra el entrenador del Barça -Xavi Hernández-, y le pidió que se olvide definitivamente de él.

"Lloré. Me hubiera encantado coger un teléfono para llamarle y decirle: 'Gracias, gracias, pero no lo vuelvas a hacer nunca más. No digas nada. Haz el favor de olvidarte de mí, que yo me cuido, tranquilo'", sentenció el brasileño.

Asimismo, Alves aprovechó la entrevista para confesar que no echa de menos a sus compañeros de cancha, pues "no son sus amigos".

"Yo les he dicho que la cárcel no es un lugar para ellos. Tampoco lo es para mis hijos, mis padres... Ni mi mujer", finalizó el futbolista.

¿Qué comentario provocó la molestia de Dani Alves?

Fue en enero -del presente año- cuando el entrenador del Barcelona habló a propósito del proceso jurídico que enfrenta Alves. Xavi reconoció que estaba desconcertado. Pese a su cercanía con Dani Alves, aceptó y consideró importante el dictamen de la justicia.

"Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido e impactado conociendo a Dani. La justicia dictará lo que sea: ahí no podemos entrar. Me sabe muy mal por Dani", fueron las palabras de Xavi Hernández.