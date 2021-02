Extraño despido a cinco jugadoras de Puebla Femenil

Fue dado a conocer qué cinco jugadoras del Puebla Femenil fueron dadas de baja por el equipo.

Estás son Diana Anguiano, Emily González, Faya Cázares, Keyla Zárate y Alejandra Camacho. No se ha especificado el por qué, sólo unas líneas donde se dice: "Porque así obedece a sus intereses".

Los rumores hablan de dos versiones: La primera habla de una indisciplina estilo Cabecita, Alexis Vega, Anderson Santamaría, o sea se fueron de fiesta. La segunda señala que fueron las únicas que pusieron la cara ante el despido del anterior técnico Jorge Gómez, con quiénes era titulares indiscutibles.

La pregunta es... si se fueron de fiesta, ¿por qué no se les castiga como en el sector varonil, donde hay suspensiones y multa? Y si fue por apoyar al anterior técnico, ¿por qué simplemente no se les explica que ese proceso ya acabó?