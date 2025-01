Faitelson defiende a Messi tras polémico gesto contra afición del América

Lionel Messi se volvió tendencia en redes sociales este fin de semana. luego de realizar un gesto que fue tomado como burla a la afición del América durante un partido amistoso en Estados Unidos.

El exjugador del Barcelona, quien es la figura máxima del Inter Miami señaló los campeonatos mundiales de Argentina a la grada, recibiendo de inmediato insultos por parte de usuarios en redes sociales.

Situación de la que habló David Faitelson, comentarista de Televisa que ante lo ocurrido no dudó en salir en defensa del astro argentino, asegurando que no es mentira lo señalado por Messi y pidió a los seguidores no engancharse.

"Resulta que el festejo de Lionel Messi ante cierto sector de la afición del América causó una gran polémica. Me parece que estamos volteando a ver tonterías, Messi se enganchó y lo único que dijo es una realidad. Argentina tiene tres Copas del Mundo y México tiene cero".

Faitelson, quien se ha convertido en una de las voces más importantes de TUDN, añadió su molestia con Adolfo Bautista, exjugador de Chivas, quien en su cuenta de redes sociales mencionó una afectación al país por la señal, estableciendo que Argentina es ampliamente superior a México.

"Veo algunas voces como la de Adolfo Bautista que me parece ridículo. El 'Bofo' diciendo que ofendió al país, que lastimó nuestra imagen. Con todo respeto a ver si tu cabeza te funciona de vez en cuando, se trata de futbol y solamente de futbol. Argentina es infinitamente superior al nivel de selecciones y clubes", finalizó.