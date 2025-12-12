logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Falcons sorprenden y vencen a los Bucs

Atlanta endilga doloroso revés a Tampa, con un gol de campo sobre el final

Por EFE

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Falcons sorprenden y vencen a los Bucs

Redacción Deportes.- Los Atlanta Falcons sorprendieron este jueves con triunfo 28-29 sobre los Tampa Bay Buccaneers en el inicio de la semana 15 de la temporada de la NFL.

A pesar del triunfo, los Falcons, con marca de 5-9, ya no tienen opciones de llegar a los playoffs; con la derrota, los Bucs quedaron con 7-7 y abrieron la puerta para que el domingo los Carolina Panthers les arrebaten la cima del Sur de la Conferencia Nacional (NFC).

Con Atlanta brilló Kirk Cousins, que conectó tres envíos de anotación con Kyle Pitts, la otra estrella del juego.

En la primera mitad los Falcons sorprendieron y se fueron arriba 13-14 gracias a un par de envíos de Cousins hacia las diagonales a Kyle Pitts.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tampa Bay se puso en el marcador con un acarreo de Sean Tucker y dos goles de campo que conectó Chase McLaughlin.

En el tercer cuarto el ataque aéreo de Bucs los puso arriba 20-14 con un pase a la zona pintada hacia Delvin Culp, ventaja que alargaron 28-14 en el inicio del último periodo con una recepción de anotación de Chris Godwin.

Los Falcons respondieron de inmediato con una carrera de Bijan Robinson que los acercó 28-20.

Tampa Bay abrió la puerta a la remontada con una equivocación de Mayfield, quien fue interceptado por Dee Alford, un acierto que el ataque de Atlanta convirtió en seis puntos con la tercera recepción de touchdown de Kyle Pitts que los acercó 28-26.

Un impulso que la ofensiva de los Falcons aprovechó para en la serie final conectar un gol de campo de 43 yardas de Zane González que selló la victoria 28-29 en el último segundo.

La semana 15 continuará este domingo con 14 partidos, entre los que destaca la visita de Los Angeles Chargers a los Kansas City Chiefs, que están obligados a triunfar para mantener vivas sus posibilidades de playoffs.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ian Fray extiende contrato con Inter Miami hasta 2028-29
Ian Fray extiende contrato con Inter Miami hasta 2028-29

Ian Fray extiende contrato con Inter Miami hasta 2028-29

SLP

AP

El defensor Ian Fray renueva su contrato con el Inter Miami hasta la temporada 2028-29, tras destacada actuación en la MLS.

Javier "Chicharito" Hernández no seguirá en Chivas
Javier "Chicharito" Hernández no seguirá en Chivas

Javier "Chicharito" Hernández no seguirá en Chivas

SLP

AP

El delantero Javier Hernandez queda fuera de Chivas luego de polemicas en redes sociales

Estados Unidos impone sanciones a sobrinos de Nicolás Maduro
Estados Unidos impone sanciones a sobrinos de Nicolás Maduro

Estados Unidos impone sanciones a sobrinos de Nicolás Maduro

SLP

AP

Acciones de EEUU contra personas vinculadas al tráfico de drogas en Venezuela.

Fox Sports pierde a otra de sus estrellas previo al final de 2025
Fox Sports pierde a otra de sus estrellas previo al final de 2025

Fox Sports pierde a otra de sus estrellas previo al final de 2025

SLP

El Universal

El reconocido comunicador Rubén Rodríguez anuncia su salida de Fox Sports luego de una larga trayectoria en la empresa.