Falcons sorprenden y vencen a los Bucs
Atlanta endilga doloroso revés a Tampa, con un gol de campo sobre el final
Redacción Deportes.- Los Atlanta Falcons sorprendieron este jueves con triunfo 28-29 sobre los Tampa Bay Buccaneers en el inicio de la semana 15 de la temporada de la NFL.
A pesar del triunfo, los Falcons, con marca de 5-9, ya no tienen opciones de llegar a los playoffs; con la derrota, los Bucs quedaron con 7-7 y abrieron la puerta para que el domingo los Carolina Panthers les arrebaten la cima del Sur de la Conferencia Nacional (NFC).
Con Atlanta brilló Kirk Cousins, que conectó tres envíos de anotación con Kyle Pitts, la otra estrella del juego.
En la primera mitad los Falcons sorprendieron y se fueron arriba 13-14 gracias a un par de envíos de Cousins hacia las diagonales a Kyle Pitts.
Tampa Bay se puso en el marcador con un acarreo de Sean Tucker y dos goles de campo que conectó Chase McLaughlin.
En el tercer cuarto el ataque aéreo de Bucs los puso arriba 20-14 con un pase a la zona pintada hacia Delvin Culp, ventaja que alargaron 28-14 en el inicio del último periodo con una recepción de anotación de Chris Godwin.
Los Falcons respondieron de inmediato con una carrera de Bijan Robinson que los acercó 28-20.
Tampa Bay abrió la puerta a la remontada con una equivocación de Mayfield, quien fue interceptado por Dee Alford, un acierto que el ataque de Atlanta convirtió en seis puntos con la tercera recepción de touchdown de Kyle Pitts que los acercó 28-26.
Un impulso que la ofensiva de los Falcons aprovechó para en la serie final conectar un gol de campo de 43 yardas de Zane González que selló la victoria 28-29 en el último segundo.
La semana 15 continuará este domingo con 14 partidos, entre los que destaca la visita de Los Angeles Chargers a los Kansas City Chiefs, que están obligados a triunfar para mantener vivas sus posibilidades de playoffs.
