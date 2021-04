Fallece el hijo mayor de Scottie Pippen a la edad de 33 años

El exjugador estrella de los Chicago Bulls, Scottie Pippen, informó este lunes a través de su perfil de Twitter del fallecimiento, el domingo, de su hijo mayor Antron, a la edad de 33 años.

Pippen, que ganó seis anillos de campeón de la NBA junto con el legendario Michael Jordan y jugó 17 temporadas, expresó su "dolor" por la pérdida de su hijo, de quien dijo que sufría asma crónica, que le impidió haber llegado a ser jugador profesional.

Antron jugó baloncesto en la Universidad Internacional Texas A&M.

"Me rompe el corazón compartir que ayer me despedí de mi primogénito Antron. Los dos compartimos el amor por el baloncesto y tuvimos innumerables conversaciones sobre el juego", escribió Pippen, quien no reveló la causa de fallecimiento de su hijo.

Pippen alabó la actitud siempre positiva de su hijo a pesar de la enfermedad, su amor por el deporte del baloncesto y el gran hombre que se había convertido, algo que lo llenaba de "orgullo".

Antron nació en 1987 y era hijo de Karen McCollum, quien se casó con Scottie en 1988. La pareja se separó en 1990.