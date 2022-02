Familia Jasso se corona campeón en Liga Central

La escuadra de la Familia Jasso se coronó campeón al vencer en la final al cuadro del Atlético 23´s-Tierra Blanca con cartones de 2 goles a cero, en partido del Grupo Especial de la Liga Asociación Central de Deportistas de Futbol.

Fue un partido que comenzó nivelado con llegadas de ambos equipos al marco rival, pero sin poder abrir los cartones de esta final, en donde en las tribunas, estuvieron los seguidores de ambos cuadros, apoyando a sus escuadras para que salieran con la victoria.

Al minuto 15 de tiempo corrido, llegó el invitado especial, con el cual se abrían los cartones a favor de la Familia Jasso, gracias a una anotación de Bryan Raya López al minuto 15, que puso al frente a los que finalmente fueron los vencedores de esta final.

Con el gol en contra la escuadra del Atlético 23´s-Tierra Blanca tuvo que modificar su esquema ofensivo y tratar de ir por el empate, por lo que adelantó líneas, para tratar de igualar en la primera mitad, pero a pesar de tener llegada al marco rival y de generar diferentes opciones, sus delanteros no las pudieron concretar por lo que se tuvieron que ir en desventaja al descanso.

Para la segunda mitad, el cuadro del Atlético 23´s-Tierra Blanca, mantuvo el mismo esquema, en donde estuvo buscando la anotación del empate, pero la defensa de la Familia Jasso estuvo muy bien plantada y no permitía libertades a sus oponentes.

Fue en el minuto 60 de tiempo corrido, que llegó la segunda anotación del cuadro de la Familia Jasso, que le dio cierta tranquilidad a la escuadra, ante la presión que venía ejerciendo su rival, y fue nuevamente Bryan Raya López, al autor de la segunda anotación de su escuadra para poner los cartones 2-0 a favor de la Familia Jasso.

Ante esta situación el Atlético 23´s-Tierra Blanca se fue con todo en busca de descontar en el marcador, pero por más que llegaron al marco rival no pudieron concretar sus opciones de gol, a la vez de que el tiempo empezó a ser factor, y no podían abrir el marcador, por lo que estuvieron luchando por acortar distancias, pero al final no pudieron hacerlo.

Fue un partido cerrado, con anotaciones, y al final el que logró los goles fue el que salió con la victoria de esta final, que se jugó en el campo Vitas Soccer, ante una numerosa cantidad de seguidores de ambos cuadros.

En esta ocasión la terna arbitral estuvo integrada por el central Daniel Zavala, quien llevó de asistentes a Francisco Javier Valles y Apolonio Escandón, que tuvieron un buen trabajo.