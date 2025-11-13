Familia Seidler evalúa venta de los Padres de San Diego

La familia del fallecido propietario de los Padres de San Diego, Peter Seidler, está explorando la posibilidad de vender la franquicia.

Los Padres anunciaron el jueves la decisión de la familia Seidler de sondear una venta. El club ha contratado a BDT & MSD Partners, que sirvió como asesor en discusiones similares en los últimos años para los Celtics de Boston de la NBA y los Medias Blancas de Chicago de la MLB.

John Seidler, quien se convirtió en presidente de los Padres tras la muerte de su hermano en noviembre de 2023, afirmó que su familia está "evaluando su futuro con los Padres, incluida una posible venta de la franquicia".

"Emprenderemos este proceso con integridad y profesionalismo de una manera que honre el legado de Peter y su amor por los Padres, y que siente las bases para el éxito a largo plazo de la franquicia", añadió John Seidler en un comunicado. "Durante el proceso y mientras nos preparamos para la temporada 2026, los Padres continuarán enfocándose en sus jugadores, empleados, fanáticos y comunidad, mientras destinan todos los recursos a ganar un campeonato de la Serie Mundial. Seguimos totalmente comprometidos con este equipo, sus fanáticos y la comunidad de San Diego".

Peter Seidler fue parte de un grupo que compró los Padres por 800 millones de dólares en 2012, y se convirtió en el propietario principal del equipo en noviembre de 2020 después de comprar la participación mayoritaria de Ron Fowler. Rápidamente se ganó el cariño de los fanáticos de los Padres con su gasto agresivo en un intento por ganar el primer campeonato deportivo profesional importante de San Diego.

Después de que el sobreviviente de cáncer en dos ocasiones falleciera hace dos años, su esposa, Sheel, demandó a sus cuñados Matthew y Robert en un intento por evitar que John Seidler se convirtiera en la persona de control del equipo. Sheel Seidler alegó que Peter Seidler quería que ella lo sucediera, pero Matthew Seidler dijo que las afirmaciones de Sheel Seidler eran "totalmente falsas".

Peter Seidler, nieto del expropietario de los Dodgers de Los Ángeles, Walter O'Malley, consolidó el período más largo de campañas exitosas sostenidas en la historia de los Padres.

San Diego se ha clasificado a la postemporada cuatro veces en los últimos seis años. Ganó al menos 90 juegos en cada una de las dos últimas temporadas con un dinámico plantel construido alrededor de las estrellas Fernando Tatis Jr. y Manny Machado. Los Padres continuaron ganando a pesar de reducir su nómina en 2024 tras la muerte de Peter Seidler, con el gerente general A.J. Preller manteniendo la mentalidad agresiva alentada por Peter Seidler con una serie de ambiciosas adquisiciones.

Los Padres ganaron 90 juegos este año antes de perder una tensa serie de comodines de tres juegos contra los Cachorros de Chicago. A principios de esta semana, Preller presentó a Craig Stammen, ex relevista de los Padres, como el nuevo manager del club.

La gran y leal base de fanáticos de los Padres y su sede, el atractivo estadio Petco Park, serían activos significativos para un posible nuevo propietario. El club ha establecido un récord de franquicia en asistencia a casa en cada una de las últimas tres temporadas, captando a más de tres millones de fanáticos por primera vez en la historia del equipo, culminando con 3.437,201 en 2025, un promedio récord de 42.435 por juego.

El área metropolitana de San Diego se encuentra entre los 20 mercados más grandes de Estados Unidos, sin embargo, los Padres fueron el único equipo deportivo profesional importante en la ciudad entre la partida de los Chargers de la NFL en 2017 y la llegada de la expansión San Diego FC de la MLS esta temporada.

No todas las consideraciones de una posible venta conducen a una venta real en la MLB.

El propietario de los Ángeles de Los Ángeles, Arte Moreno, exploró la venta de su franquicia durante varios meses a finales de 2022 antes de decidir quedarse con el equipo. En agosto pasado, la familia Pohlad retiró a los Mellizos de Minnesota del mercado y, en cambio, asumió dos grupos de sociedad limitada.