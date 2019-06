FC Juárez desconoce demanda de la BUAP

En Ciudad Juárez, Chihuahua, el entusiasmo por volver a la Primera División del futbol mexicano es mayor que cualquier preocupación ante la inconformidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), entidad que tachó de ilegal la venta del equipo Lobos.

Según Rodrigo Cuarón, vicepresidente administrativo del FC Juárez, no les han notificado de algún tipo de demanda.

"No hay nada, o al menos no se nos ha notificado nada", indicó Cuarón a EL UNIVERSAL. "Nosotros seguimos trabajando por llegar con todo lo necesario [a la Liga MX], hemos cumplido en pagos, desconocemos si hay algún conflicto con terceros, la operación es entre dos particulares y con el aval de la Liga".

En los últimos días, la BUAP manifestó su inconformidad por la venta de la franquicia a los Bravos del Ascenso MX, operación que permitirá al conjunto fronterizo participar en la Liga MX, para ser uno de los dos nuevos rostros, luego del ascenso del Atlético de San Luis.

Respecto a un posible litigio de la BUAP contra la Federación Mexicana de Futbol y si es el motivo por el que la Liga no ha confirmado el calendario de juegos, el directivo expresó que "estamos igual que el resto de los equipos, esperando el calendario, pero desconocemos las razones o si un tercero esté involucrado".

Y agregó. "No [nos afecta la polémica], estamos enfocados en la venta de abonos, ya hay lista de espera más amplia, la de Bravos es una plaza que siempre ha respondido bien al futbol, la gente acá es muy apasionada y ahorita lo único que han mostrado es emoción, se siente el ambiente, es bueno, tendremos una buena respuesta en los juegos de local, con aficionados que viven del otro lado de la frontera".

Finalmente, Cuarón reiteró que los únicos pendientes del FC Juárez son aspectos del inmueble y el fichaje de elementos para el primer equipo y la femenil.

"Queremos llegar y mantenernos con un alto nivel, trabajamos en las modificaciones del Estadio Olímpico Benito Juárez, con el alumbrado y la logística de seguridad, también el armado del equipo para la Liga MX Femenil, no lo teníamos listo, pero ya estamos con las convocatorias en Ciudad Juárez y en Estados Unidos... con los hombres estamos contando con la base anterior, se conservará lo mejor que se pueda, seguimos con las negociaciones con jugadores que verdaderamente aporten en la cancha y no sólo vendan por su nombre".