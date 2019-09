FC Juárez presenta a su nuevo refuerzo, uruguayo Diego Rolán

Ciudad Juárez, Chih.- El delantero uruguayo Diego Rolán fue presentado como refuerzo para FC Juárez, equipo que, afirmó, tiene un proyecto que le resultó muy interesante y con el que espera colaborar.

"El proyecto que tiene Álvaro Navarro (vicepresidente), el club, es muy ambicioso, con ganas de hacer las cosas bien; eso me motivó muchísimo, por eso estoy aquí, para aportar y tratar de que salgan las cosas bien", declaró.

Aseguró que la idea es que el equipo de la frontera sea protagonista, para lo cual se necesitan buenos jugadores, lo que para él es un reto.

"Me comentó la directiva que vienen a hacer cosas buenas, como construir un nuevo estadio, competir en la liga trayendo buenos jugadores y de mi parte me motiva, porque me gusta competir", apuntó.

Rolán, quien se describió como un elemento que se desempeña por las bandas y que le gusta entrar al área, elogió el crecimiento que ha tenido el futbol mexicano.

"El futbol mexicano crece cada día más, hay jugadores de élite. En comparación a la liga que yo estuve (España) hay más espacios y eso me favorece", sentenció.

El jugador de 25 años ha defendido los colores de Alavés, Leganés, Málaga y Deportivo La Coruña de España, así como el Burdeos de Francia y Defensor Sporting de su país.