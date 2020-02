Fechas y horarios de la Jornada 6 en Liga MX

Este fin de semana se pondrá en marcha la Jornada 6 del Clausura 2020 en la Liga MX.

Para esta sexta fecha de la primera división del futbol mexicano, se tendrán dos partidos el viernes, cinco el sábado y dos el domingo.

¿Cuándo, por dónde y a qué hora juega tu equipo? A continuación te contamos:



Viernes 14 de febrero:

Atlético de San Luis vs León - Estadio Alfonso Lastras

ESPN (19:00 hrs)



Morelia vs Xolos - Estadio Morelos

Tv Azteca (21:00 hrs)



Sábado 15 de febrero:

Pachuca vs Puebla - Estadio Hidalgo

Fox Sports (17:00 hrs)



Toluca vs Pumas - Estadio Nemesio Diez

TUDN (17:00 hrs)



América vs Atlas - Estadio Azteca

TUDN (19:00)



Monterrey vs FC Juárez - Estadio BBVA

Fox Sports (19:06 hrs)



Chivas vs Cruz Azul - Estadio Akron

TV Azteca, Chivas TV, TUDN (21:0 hrs)



Domingo 16 de febrero:

Necaxa vs Querétaro - Estadio Victoria

TUDN (17:00 hrs)



Santos vs Tigres - Estadio TSM

Fox Sports - (18:45 hrs).